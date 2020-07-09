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09 Temmuz 2020, Perşembe
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’de

Yeni sezon 11 Eylül’de

, yeni sezonu ’de başlatma kararı aldı. de 4 Ağustos’ta başlayıp, 5 Ekim’de bitecek.

Riva'da yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, ve döneminin başlangıcı da karara bağlandı. 'den yapılan açıklamada; 'de 2020-2021 sezonu, 2020 Cuma günü başlayacak ve 16 Mayıs 2021 Pazar günü tamamlanacak. Süper Lig ve diğer Profesyonel liglerde sezon planlaması ise daha sonra ilan edilecek. 2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos'ta başlayıp, 5 Ekim'de sona erecek. İkinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra ilan edilecek.
  1. 9.7.2020
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