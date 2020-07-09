Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK, normal sürenin son 4 dakikasına 1-0 geride girdiği karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor'u 3-1'lik skorla mağlup ettti.
Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi.
Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1 kazandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Maxim (P), Furkan Soyalp ve Pawlowski kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Milosevic kaydetti.
Bu skorun ardından Gaziantep FK puanını 41'e yükseltirken, İttifak Holding Konyaspor 30 puanda kaldı.
- 09.07.2020
- Güncelleme: 09.07.2020 23:01
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Gaziantep FK 3-1 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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