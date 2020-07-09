Gaziantep FK 3-1 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika Süper Lig haberleri - Fotomaç
09 Temmuz 2020, Perşembe
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FK 3-1 İttifak Holding | MAÇ SONUCU

Gaziantep FK 3-1 İttifak Holding Konyaspor | MAÇ SONUCU

'in 31. haftasında FK, normal sürenin son 4 dakikasına 1-0 geride girdiği karşılaşmada İttifak Holding 'u 3-1'lik skorla mağlup ettti.

'in 31. haftasında FK ile İttifak Holding karşı karşıya geldi.

Kalyon Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Gaziantep FK 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Maxim (P), Furkan Soyalp ve Pawlowski kaydederken, deplasman takımının tek sayısı Milosevic kaydetti.

Bu skorun ardından Gaziantep FK puanını 41'e yükseltirken, İttifak Holding Konyaspor 30 puanda kaldı.

  1. 09.07.2020
  2. Güncelleme: 09.07.2020 23:01
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