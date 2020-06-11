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11 Haziran 2020, Perşembe
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Yeni talimat

Yeni talimat

, 1. Lig ve maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı.

Süper Lig, 1. Lig ve maçlarına ilişkin talimat değişikliği yapıldı. TFF'nin açıklamasına göre TFF yönetim kurulu, Kovid-19 salgını nedeni ile durdurulan , TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının özel koşullarla oynatılmasına ilişkin "Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat"ta kulüpler ve ilgili kurumlardan gelen önerileri de değerlendirerek, değişiklik yapılmasına karar verdi.
  1. 11.6.2020
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