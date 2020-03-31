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31 Mart 2020, Salı
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Çok konusulacak iddia! 'in testi pozitif çıkınca ...

Çok konusulacak iddia! Rüştü Reçber'in corona virüs testi pozitif çıkınca Işıl Reçber...

Çin'in Wuhan kentinde ilk belirtilerini gösteren ve ardından tüm dünyaya yayılan corona virüsü, binlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olurken, Türkiye'de önemli isimleri de vurdu. Daha  önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın da testlerinin pozitif çıktığı bildirilirken, son olarak Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın efsane eldiveni 'in corona virüsü testinin pozitif olduğu açıklanmıştı. İspanyol Gazetesi Marca'nın bildirdiği habere göre Reçber'e corona virüsünü bulaştıran isim, eşi . İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Corona virüsü, günbegün daha tehlikeli hal almaya başlarken, Türkiye'den önemli isimleri de vurdu.

Daha önce Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'ın testlerinin pozitif çıkmasıyla beraber, efsane eldiven 'in de corona virüsü testinin pozitif olduğu aktarılmıştı.

İSPANYA'DAN FLAŞ İDDİA!

Öte yandan Rüştü Reçber için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Rüştü Reçber'in hastaneye yatırıldığı ve tedavisinin devam ettiğini belirten Marca, "Işıl Reçber, Amerika'daki gezisinden dönerken 14 günlük karantina kurallarına uymadı ve dışarı çıktı. Sosyal medyada da bu hareket çok tepki çekti." sözlerini kullandı.

, sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunup kendisi hakkında yapılan eleştirilere cevap vermişti.

Efsane kalecinin eşi, kendisine sosyal medyada yapılan eleştiriler için 'Bana yapılan linç önemli değil' derken şu sözleri kullanmıştı;

"Bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın. Hadi, o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Linç mi? Umrumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anladım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok."

Işıl Reçber, eşinin tedavisinde görev alan sağlık personeline yönelik olarak, "Hepiniz birer kanatsız meleksiniz iyi ki varsınız. Hülya İrem, Yasemin, Kubilay, Mücahit hoca ilk 24 saatimiz için Allah sizlerden razı olsun" ifadelerini kullanmıştı...

'DURUMU KRİTİK'

Öte yandan Marca'nın bir diğer iddiası ise Rüştü Reçber'in sağlık durumu hakkında oldu. Buna göre efsane eldivenin durumu kritik hale gelmeye başladı.

  1. 31.03.2020
  2. Güncelleme: 31.03.2020 14:42
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