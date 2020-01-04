Ara transfer başlıyor

Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ülkemizde bugün başlıyor. Kulüpler, transferde anlaştıkları futbolculara resmi olarak imza attırabilecekler. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre; 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.