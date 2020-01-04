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04 Ocak 2020, Cumartesi
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Ara başlıyor

Ara transfer başlıyor

 "ara " olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ülkemizde bugün başlıyor. Kulüpler, transferde anlaştıkları futbolculara resmi olarak imza attırabilecekler.

"ara " olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ülkemizde bugün başlıyor. Kulüpler, transferde anlaştıkları futbolculara resmi olarak imza attırabilecekler. kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre; 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

  1. 4.1.2020
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