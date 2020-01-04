Ara transfer başlıyor
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ülkemizde bugün başlıyor. Kulüpler, transferde anlaştıkları futbolculara resmi olarak imza attırabilecekler.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ülkemizde bugün başlıyor. Kulüpler, transferde anlaştıkları futbolculara resmi olarak imza attırabilecekler. FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) sürecek ara transfer dönemi, 31 Ocak Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun aldığı karara göre; 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.
- 4.1.2020
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