Liglerde haftanın programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

SÜPER LİG

Bugün:

20.30 Galatasaray-Çaykur Rizespor (Türk Telekom)

Yarın:

15.00 İttifak Holding Konyaspor-Gençlerbirliği (Konya Büyükşehir Belediye)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir (Bahçeşehir Okulları)

17.30 Trabzonspor-Göztepe (Medical Park)

20.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

3 Kasım Pazar:

14.00 Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivasspor (Denizli Atatürk)

16.30 Kasımpaşa-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

4 Kasım Pazartesi:

20.00 MKE Ankaragücü-Gaziantep FK (Eryaman)



TFF 1. LİG

Yarın:

14.00 Hatayspor-Altay (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Menemen İlçe)

16.30 Adanaspor-Boluspor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Akhisarspor-Adana Demirspor (Spor Toto Akhisar)

3 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.30 Eskişehirspor-Osmanlıspor (Eskişehir Yeni)

16.30 Fatih Karagümrük-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vefa)

19.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

4 Kasım Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Balıkesirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)



TFF 2. LİG

Kırmızı Grup

3 Kasım Pazar:

12.00 Birevim Elazığspor-Uşakspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.00 Bayburt Özel İdare-Ankara Demirspor (Bayburt Genç Osman)

13.30 GMG Kastamonuspor-Sivas Belediyespor (Gazi)

13.30 Eyüpspor-Etimesgut Belediyespor (Stat henüz açıklanmadı)

13.30 Niğde Anadolu FK-Kardemir Karabükspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Tuzlaspor-Ergene Velimeşespor (Tuzla Belediye)

13.30 Bandırmaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Piserro Kahramanmaraşspor (Kırşehir Ahi)

13.30 Sakaryaspor-Vanspor FK (Yeni Sakarya Atatürk)

Beyaz Grup

3 Kasım Pazar:

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Başkent Akademi FK (Diyarbakır)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Şanlıurfaspor (Vakfıkebir İlçe)

13.30 Sancaktepe FK-1922 Konyaspor (15 Temmuz)

13.30 İnegölspor-Gümüşhanespor (İnegöl İlçe)

13.30 Manisa FK-Tarsus İdmanyurdu (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Hacettepe-Sarıyer (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Zonguldak Kömürspor-Yılport Samsunspor (Karaelmas Kemal Köksal)

13.30 Yeni Çorumspor-Afjet Afyonspor (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)



TFF 3. LİG

1. Grup

3 Kasım Pazar:

13.00 Anagold 24Erzincanspor-Çatalcaspor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Yeni Orduspor (Faruk Çelik)

13.30 68 Aksaray Belediyespor-Manisaspor (Dağılgan)

13.30 Erzinspor-Kızılcabölükspor (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.30 Çankaya FK-Artvin Hopaspor (Ankara OSTİM)

13.30 Şile Yıldızspor-Yomraspor (Şile)

13.30 Düzcespor-Serik Belediyespor (Düzce 18 Temmuz)

13.30 Ci Group Buca-Tokatspor (Yeni Buca)

13.30 Silivrispor-Sultanbeyli Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

2. Grup

Yarın:

13.30 Karşıyaka-Elazığ Belediyespor FK (İzmir Atatürk)

3 Kasım Pazar:

13.00 Fatsa Belediyespor-Esenler Erokspor (Fatsa İlçe)

13.00 Ofspor-Cizrespor (Vali İsmet Gürbüz Civelek)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Fethiyespor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Kozanspor-Payasspor (İsmet Atlı)

13.30 Erbaaspor-Ağrı 1970 (Erbaa İlçe)

13.30 1877 Alemdağspor-Kocaelispor (Alemdağ)

13.30 Belediye Derincespor-Turgutluspor (Derince Belediyespor Doğal Çim)

3. Grup

3 Kasım Pazar:

13.00 Medical Park Batman Petrolspor-Nevşehir Belediyespor (Batman Yeni Şehir)

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Karacabey Belediyespor (Kelkit İlçe)

13.30 Bayrampaşa-Diyarbekirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Altındağ Belediyespor-Pazarspor (Çubuk İlçe)

13.30 Yozgatspor 1959 FK-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Yozgat Bozok)

13.30 Muğlaspor-Modafen (Muğla Atatürk)

13.30 Gölcükspor-Halide Edip Adıvarspor (Gölcük Şehir)

13.30 Somaspor-Darıca Gençlerbirliği (Soma Atatürk)

13.30 Nazilli Belediyespor-Osmaniyespor FK (Nazilli İlçe)