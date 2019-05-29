Avrupa kulüpleri Alanyasporlu Kazım Yakmaz’ın peşinde! Transfer haberleri...
29 Mayıs 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Avrupa kulüpleri Alanyasporlu Kazım Yakmaz’ın peşinde!

Avrupa kulüpleri Alanyasporlu ’ın peşinde!

Avrupa kulüpleri Alanyasporlu Kazım Yakmaz’ın peşinde!

Geçtiğimiz günlerde Aytemiz ile profesyonel sözleşmeye imza atan 19 yaşındaki başarılı futbolcu ’ı, Almanya, Fransa ve Belçika’dan birçok ekibin takip ettiği öğrenildi.

Aytemiz 'un genç futbolcusu , Avrupa kulüplerinin radarında. 2015 yılında Bursa Arabayatağıspor'dan Aytemiz Alanyaspor'a olan genç futbolcu, burada forma giydiği U17, U19 ve U21 kategorilerinde adından sıkça söz ettirmeyi başardı. Geçtiğimiz günlerde de turuncu-yeşillilerle 4 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Kazım ile çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği ifade edildi. 10 numara bölgesinde top koşturan genç oyuncunun; Almanya, Fransa ve Belçika liglerinden birçok kulübün transfer listesinde olduğu öğrenildi.

ALTYAPIDA DİKKAT ÇEKTİ

Genç oyuncunun, Akdeniz ekibinde forma giydiği U19 ve U21 takımlarındaki performansı dikkat çekti. Yakmaz, U19'da forma giydiği 27 mücadelede 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 13 defa da golü hazırlayan isim oldu. Başarılı futbolcu, bu sezon Aytemiz Alanyaspor U21 takımında da 5 maçta forma şansı buldu.

  1. 29.05.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Avrupa kulüpleri Alanyasporlu Kazım Yakmaz’ın peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN