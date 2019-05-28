Alanyaspor'dan transfer! Jose Marafona
28 Mayıs 2019, Salı
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'dan !

Alanyaspor'dan transfer! Jose Marafona

, Braga'dan kaleci 'yı ettiğini açıkladı.

resmi twitter hesabından, Braga'dan kaleci 'yı ettiğini açıkladı.


  1. 28.05.2019
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