Ozan Tufan böyle duyurdu! Sergen Yalçın...

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrılan Ozan Tufan'dan paylaşım geldi.

Ozan paylaşımında Kulubü Aytemiz Alanyaspor'un takım arkadaşı Efecan Karaca ile birlikte milli takım aday kadrosuna çağrıldığını duyuran tweetini alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Sezonun ikinci yarısında kadrosunda bana yer veren, aşık olduğum yeşil sahalara dönmek için şans tanıyan başkanımız sayın Hasan Çavuşoğlu'na, hocamız Sergen Yalçın'a ve Ay-Yıldızlı formayı tekrar giyme fırsatı veren A Milli Takımımızın teknik ekibine çok teşekkür ederim."

Genç yıldız bu sezon Alanyaspor'la 17'si Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 19 resmi maçta görev almıştı.

INSTAGRAM'DAN SERGEN YALÇIN PAYLAŞIMI

Ozan, kişisel Instagram hesabından da Sergen Yalçın ile fotoğrafını paylaşıp, "Hatırlattı" ifadesini kullandı.

OZAN'IN PAYLAŞIMININ PERDE ARKASI:

7 Şubat 2019 | Sergen Yalçın: "Ozan Tufan 13 aydır top oynamıyor, onu futbolcu olduğuna ikna etmeye çalışıyoruz"

24 Mayıs 2019 | Ozan Tufan: "Hatırlattı."