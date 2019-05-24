Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bordo mavililer Beşiktaş'ın puan kaybetmesi halinde Rizespor'u mağlup ederse ligi 3. sırada bitirip Avrupa Ligi'ne direk katılacak. Rizespor ise Okan Buruk yönetiminde yakaladığı çıkışı ligin son maçında da devam ettirerek taraftarı önünde ligi galibiyetle kapatmak istiyor. Peki Çaykur Rizespor - Trabzonspor karşılaşması ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte iki takımla ilgili son bilgiler, muhtemel 11'ler ve maç saatinde canlı anlatım FOTOMAC.COM.TR'de...
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında UEFA Avrupa Ligi'ne direk katılma şansı bulunan Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.
İki takım arasında oynanan 35 maçta bordo-mavililerin 22'ye 5 üstünlüğü bulunuyor. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı. Bordo-mavililerin attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi.
MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma beIN SPORTS HD 3'ten canlı olarak yayınlanacak.
FIRTINA DEPLASMANDA 102 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Trabzonspor, deplasmanda son mağlubiyetini 10 Şubat 2019'da Galatasaray'a karşı 3-1'lik sonuçla aldı. Söz konusu maçın ardından bordo-mavililer dış sahada oynadığı oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Son deplasman maçında Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, 102 gündür dış sahada maç kaybetmiyor. Bordo-mavililer, dış sahada bu sezon oynadığı 16 müsabakada 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde etti. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 22 gol gördü. Dış sahada 21 puan toplayan bordo-mavililer deplasman puan sıralamasında ise 4. basamakta yer aldı.
36. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEKLER
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, Rize'de oynanacak maçla ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 35 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 22-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.
Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi.
Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-1 kazandı.
RİZE'DEKİ MAÇLARDA TRABZONSPOR ÜSTÜN TARAF
Rize'de oynanan karşılaşmaların 7'sinde Trabzonspor galip geldi. Altı müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.
Trabzonspor, bu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.
TRABZONSPOR'DA 2 EKSİK
Trabzonspor'da sakatlığı devam eden Onazi ile kart cezalısı Amiri forma giyemeyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın geçen haftaki ilk onbiri aynen sahaya sürmesi bekleniyor. Sözleşmesi 2 yıl uzatılan başarılı hoca sezonu galibiyetle tamamlayıp tatile moralli çıkmak istediklerini vurgularken, Rizespor'un evinde etkili olduğunu da hatırlatarak oyuncularını uyardı.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER:
Çaykur Rizespor: Gökhan,, Moroziuk, Abarhoun, Awazeim, Melnjak, Musa, Okechuwku, Samudio, Boldrin, Aminu, Muriqi.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Sosa, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Nwakaeme, Rodallega.
RİZESPOR SON 11 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI
Trabzonspor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (2B 8M), tek galibiyetini Aralık 2015'te aldı (3-0).
TRABZONSPOR SON 4 RİZE DEPLASMANINDA GOL YEMEDİ
Trabzonspor, Rizespor deplasmanında çıktığı son beş Süper Lig maçının dördünde kalesini gole kapattı ve sadece mağlup olduğu tek karşılaşmada gol yedi (3G 1B 1M).
Trabzonspor, Rizespor'u Süper Lig'de mağlup ettiği son dokuz maçın beşinde rakip filelere en az dörder gol gönderdi (toplam 33 gol).
GALATASARAY'IN ARDINDAN İKİNCİ
Süper Lig'de 11 maçtır yenilmeyen Trabzonspor (8G 3B), Galatasaray'ın (19 maç) ardından devam eden en uzun serinin sahibi. Trabzonspor ligde deplasmanda altı maçtır yenilmiyor.
İLK MAÇTA ABDÜLKADİR ÖMÜR 2 GOL ATTI
Abdülkadir Ömür'ün Süper Lig kariyerinde birden fazla gol attığı tek maç, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'un Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşma oldu. (iki gol). Yusuf Yazıcı ligde forma giydiği son dört maçta üç gol attı; önceki 28 Süper Lig maçında aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.
- 24.05.2019
- Güncelleme: 24.05.2019 14:41
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Kolaylık sözü
Toplam 3
Yorum
SERDAR YENİ ALINACAK STOPERİN TAKIMA UYUMU SİSTEME VE ŞEHRE UYUMUNU SAĞLAMADAN HOSSEİNİ Yİ GÖNDERMEK ÇOK FUTBOL AKLINA UYMAZ GİBİ GELİYOR BANA
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İtalya ona hayran
Toplam 1
Yorum
volkan Elimizde 1 tane sağlam yıllarca oynayacak adamımız var onuda satarlarsa yazıklar olsun
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Alkışlar Nwakaeme'ye
Toplam 3
Yorum
batu helal olsun ,
Çaykur Rizespor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta? CANLI yayın bilgileri, ilk 11'ler, eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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