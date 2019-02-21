Abdulkadir Bitigen’e ilk kez görev
21 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Süper Lig Haberleri Abdulkadir Bitigen’e ilk kez görev

Abdulkadir Bitigen’e ilk kez görev

Abdulkadir Bitigen’e ilk kez görev

Kayseri Bölgesi Süper Lig Hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Spor Toto Süper Ligin 23.haftasında oynanacak olan Aytemiz - maçında düdük çalacak.

Sezon başında A Klasmandan Süper Lige terfi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ligin 23.haftasında Cumartesi günü Alanya'da oynanacak olan Aytemiz ile maçında düdük çalacak. Bitigen'in bu zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Bülent Birincioğlu.

Abdulkadit Bitigen'in bu sezon görev yaptığı maçlar;

2-3 Kasımpaşa - 4 HAKEM
1-1 İstanbulspor - HAKEM
Çaykur Rizespor 0-0 B.B.Erzurumspor - 4.HAKEM
Akhisarspor 1-1 D.G.Sivasspor - 4.HAKEM
2-1 D.G.Sivasspor - 4.HaKEM
Çaykur Rizespor 1-1 - 4.HAKEM
Alanyaspor 2-1 Akhisarspor - 4.HAKEM
Osmanlıspor 1-0 - HAKEM
Çaykur Rizespor 1-1 - 4.HAKEM
D.G.Sivasspor 0-0 Konyaspor - 4.HAKEM
BB.Erzurumspor 2-1 - 4.HAKEM
Akhisarspor 2-4 Bursaspor - 4.HAKEM
Konyaspor 2-0 Alanyaspor - 4.HAKEM
Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor - 4.HAKEM
Gençlerbirliği 2-1 Gazişehir Gaziantepspor - HAKEM
Bursaspor 1-1 Malatyaspor - 4.HAKEM
Bursaspor 1-1 Fenerbahçe - 4.HAKEM
Beşiktaş 1-1 BB. Erzurumspor - 4.HAKEM
Akhisarspor 0-3 MEdipol - 4.HAKEM
Malatyaspor 1-0 Göztepe - 4.HAKEM
ÇAykur Rizespor 1-1 Antalyaspor - 4.HAKEM
Trabzonspor 0-2 Alanyaspor - 4.HAKEM
MKE Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa - AVAR
Galatarasay 4-1 Boluspor - 4.HAKEM (ZTK)
Yeni Amasyaspor 2-5 Konyaspor - HAKEM (ZTK)
MKE Ankaragücü 1-0 Tokat Erbaaspor - 4.HAKEM (ZTK)
Akhisarspor 2-0 Fatih Karagümrük - HAKEM (ZTK)
Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor - HAKEM (ZTK)
Kasımpaşa 1-0 Alanyaspor - 4.HAKEM (ZTK)
Göztepe 3-0 Antalyaspor - AVAR

  1. 21.2.2019 18:12
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Abdulkadir Bitigen’e ilk kez görev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN