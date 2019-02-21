Abdulkadir Bitigen’e ilk kez görev

Sezon başında A Klasmandan Süper Lige terfi olan Kayseri bölgesi hakemi Abdulkadir Bitigen bu sezon Süper Ligde ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Ligin 23.haftasında Cumartesi günü Alanya'da oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor ile Kasımpaşa maçında düdük çalacak. Bitigen'in bu zorlu doksan dakikada yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçın 4.Hakemi ise Bülent Birincioğlu.



Abdulkadit Bitigen'in bu sezon görev yaptığı maçlar;

Çaykur Rizespor 2-3 Kasımpaşa - 4 HAKEM

Gazişehir Gaziantepspor 1-1 İstanbulspor - HAKEM

Çaykur Rizespor 0-0 B.B.Erzurumspor - 4.HAKEM

Akhisarspor 1-1 D.G.Sivasspor - 4.HAKEM

Antalyaspor 2-1 D.G.Sivasspor - 4.HaKEM

Çaykur Rizespor 1-1 Bursaspor - 4.HAKEM

Alanyaspor 2-1 Akhisarspor - 4.HAKEM

Osmanlıspor 1-0 Adana Demirspor - HAKEM

Çaykur Rizespor 1-1 Konyaspor - 4.HAKEM

D.G.Sivasspor 0-0 Konyaspor - 4.HAKEM

BB.Erzurumspor 2-1 Göztepe - 4.HAKEM

Akhisarspor 2-4 Bursaspor - 4.HAKEM

Konyaspor 2-0 Alanyaspor - 4.HAKEM

Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor - 4.HAKEM

Gençlerbirliği 2-1 Gazişehir Gaziantepspor - HAKEM

Bursaspor 1-1 Malatyaspor - 4.HAKEM

Bursaspor 1-1 Fenerbahçe - 4.HAKEM

Beşiktaş 1-1 BB. Erzurumspor - 4.HAKEM

Akhisarspor 0-3 MEdipol Başakşehir - 4.HAKEM

Malatyaspor 1-0 Göztepe - 4.HAKEM

ÇAykur Rizespor 1-1 Antalyaspor - 4.HAKEM

Trabzonspor 0-2 Alanyaspor - 4.HAKEM

MKE Ankaragücü 3-0 Kasımpaşa - AVAR

Galatarasay 4-1 Boluspor - 4.HAKEM (ZTK)

Yeni Amasyaspor 2-5 Konyaspor - HAKEM (ZTK)

MKE Ankaragücü 1-0 Tokat Erbaaspor - 4.HAKEM (ZTK)

Akhisarspor 2-0 Fatih Karagümrük - HAKEM (ZTK)

Medipol Başakşehir 1-0 Hatayspor - HAKEM (ZTK)

Kasımpaşa 1-0 Alanyaspor - 4.HAKEM (ZTK)

Göztepe 3-0 Antalyaspor - AVAR

