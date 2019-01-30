Sen neymişsin Chedjou! Yaptığı çizim...
30 Ocak 2019, Çarşamba
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Sen neymişsin Chedjou! Yaptığı çizim...

Sen neymişsin Chedjou! Yaptığı çizim...

'un deneyimli stoperi Chedjou, saha dışında da çizim yeteneğini sergiledi. Chedjou, '' çizimiyle tam not aldı.

'un sezon başında 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı , futbolculuğunun dışında çizimde de yeteneğini konuşturdu.

üzerinden Passolig'in yaptığı yarışma için çizim yapan Chedjou, Bursaspor'un da simgesi haline gelen ''ı kağıda döktü. Başarılı bir şekilde 'Timsah' çizimi yapan Chedjou'ya sosyal medya üzerinden de taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Chedjou, sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma ise, "Çizimime kaç puan?" notuyla duyurdu.

  1. 30.1.2019 13:10
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