Savaş Çorlu: Galatasaray Diagne için 10 milyon euro'luk peşin ödemeyi yaptı
Videoyu Daralt

Savaş Çorlu: Galatasaray Diagne için 10 milyon euro'luk peşin ödemeyi yaptı

A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında flaş açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Galatasaray Diagne için ödeyeceği paranın peşinatının havale işlemlerini bitirdi. Sarı kırmızılı kulüp, Diagne için 10 milyon euro'luk peşin ödemeyi banka hesabına havale yaptı." ifadelerini kullandı.

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
30 Ocak 2019, Çarşamba
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN