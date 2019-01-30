Savaş Çorlu: Galatasaray Diagne için 10 milyon euro'luk peşin ödemeyi yaptı
A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Spor Ajansı programında flaş açıklamalarda bulundu. Çorlu, "Galatasaray Diagne için ödeyeceği paranın peşinatının havale işlemlerini bitirdi. Sarı kırmızılı kulüp, Diagne için 10 milyon euro'luk peşin ödemeyi banka hesabına havale yaptı." ifadelerini kullandı.
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