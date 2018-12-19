Süper Lig panorama!

TRABZON KEYİF VERİYOR



Bu sezon 'izlemesi en zevkli takım' hiç şüphesiz Trabzonspor. Oynadıkları futbol şampiyonluğa yakışır ancak bir o kadar da riskli. Bu yüzden de zirveden puan olarak uzaktalar. Attıkları gol sayısı Başakşehir'den 7 fazla. Ancak fark savunmada ortaya çıkıyor. Başakşehir 7 gol yedi, Trabzonspor ise 21. Beşiktaş deplasmanında 2-0'dan sonra maçı kazansalar moralleri iyice artacaktı. Ünal Karaman'ın saha içindeki komutanı Jose Sosa sakatlanıp çıkınca son bölümde şahlanan Beşiktaş'a yakalandılar. Nwakaeme'nin golü, Batuhan'ın atamadığı pas, Dorukhan'ın mücadelesi, Caner'in sert ortaları maçın özetiydi.



FATİH TERİM'SİZ YAPAMIYOR



Galatasaray, Fatih Terim'in cezalı olduğu maçlarda kulübeden hiç yardım alamıyor. Saha içinde de Hagi gibi, Popescu gibi 'lider' bir oyuncusu olmayınca zorlanıyor. Sofiane Feghouli kıpırdansa da bu Cimbom'a galibiyet için yetmiyor. Eleştirilen Belhanda'yı da çok arıyorlar. Başakşehir ise 8 puanlık farkı korumak için 1 puana razıydı. Kısa paslaşmalar ile daha net pozisyonlar bulsa da Bajic kötü günündeydi. Yeni Malatyaspor, Antalyaspor'u evinde devirerek 2'nci sıraya kadar tırmandı. Sivas, Robinho ve Emre Kılınç'ın etkili olduğu maçta Ankaragücü'nü 4'ledi. Konya-Kasımpaşa düellosundan ev sahibi galip ayrıldı.



17. SIRAYA DEMİR ATTI



Fenerbahçe çok kötü başladığı ligde bir türlü belini doğrultamıyor. Cocu ile alt sıralara inen, Koeman ile küme düşme hattına giren Kanarya son çare olarak Ersun Yanal'ın kapısını çalmıştı. Yanal ismi ile heyecanlanan 40 bin kişi stada koştu. Fenerbahçe, yüksek pres gücü ve yüzde 80'e yakın topa sahip olmayla ilk yarıda 2 gol buldu. Ancak ikinci yarıda Cocu ve Koeman'ın Fenerbahçe'si sahadaydı. İkinci devrenin bir başında bir de sonunda gelen 2 golle BB Erzurumspor, Kadıköy'den 1 puanı kurtardı. 17. sıraya demir atan Kanarya haftaya Antalya'yı deplasmanda yenemezse ilk yarıyı küme düşme hattında bitirecek.



HAFTANIN ASİSTİ | EREN TOZLU - YENİ MALATYASPOR



Auta giden topu inatla kovalayan Eren Tozlu, meşin yuvarlağı rakipten kurtardı. Boutaib'in pozisyon almasını bekledi. En doğru anda akıl dolu pasını attı.



HAFTANIN KURTARIŞI | GÖKHAN - ÇAYKUR RİZE



Bu sezon yıldızı iyice parlayan Gökhan Akkan, Alanya maçında da başarılıydı. Dakikalar 71'i gösterirken Merih'in kafa vuruşunda adeta uzadı ve topu çıkardı.



HAFTANIN TAKIMI | SİVASSPOR



Yiğidolar baştan sona üstün oynadıkları karşılaşmada Ankaragücü'ne hiç şans tanımadı. Robinho, Muhammed ve Emre üçlüsü, rakip savunmayı adeta dağıttı.



HAFTANIN SÖZÜ | OKAN KOÇ



A Spor'da Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumlayan eski futbolcu Okan Koç, siyah-beyazlı ekipten Jeremain Lens'in oyun tarzını anlayamadığını ilginç sözlerle ifade etti. Koç, Hollandalı futbolcu hakkında "Lens sürpriz yumurta gibi. Ne oynayacağı belli olmuyor" diye konuştu.



HAFTANIN FOTOĞRAFI



Şehit emniyet müdürü Altuğ Verdi memleketi Malatya'da unutulmadı. Futbolcular tişörtlerinde şehidimizin fotoğrafıyla çıktılar.





HAFTANIN OLAYI | USTA-ÇIRAK ILK 2'DE



Süper Lig'de 16. hafta geride kaldı. Lider Başakşehir'in takipçisi değişti. Bir dönem Abdullah Avcı'nın yardımcısı olan Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'u ligde 2. sıraya kadar taşımayı başardı. Usta-çırak ilk 2 sırayı paylaşırken özellikle kısıtlı kadrosuyla Yeni Malatyaspor'un dev kulüpleri bir bir geride bırakarak 2. olması alkışı topladı.



CEZA TAHTASI | KIRMIZI KART



Sadık (Y.Malatya), Diego (Antalya)



SARI KART



Ceyhun (Alanya), Bifouma (A.Gücü), Epureanu (Başakşehir), Emre (Başakşehir), Caner (Beşiktaş), Mensah (Kayseri), Pereira (Trabzon), Egemen (BB Erzurum), Celutska (Antalya), Maicon (Antalya), Doğukan (Antalya), Diagne (Konya)



İNENLER



FERNANDO | Brezilyalı yıldız geçen sezonki sakatlığından beri tam toparlanamadı. Galatasaray ona çok güveniyor ama kalitesinin altında.



ANKARAGÜCÜ | Sezona İsmail Kartal ile çok başlayan Başkent ekibi mali sorunları çözemedi. Bu sahaya yansıdı. Son 5 maçta 4 kez yenildiler.



KASIMPAŞA | Hücum hatları ateş gibi ancak takım savunması yapamıyorlar. Son 3 haftada galibiyetleri yok. Mustafa Denizli de zorlandı.



ÇIKANLAR



HIKMET KARAMAN | Deneyimli hocanın Kayserispor kariyeri müthiş başladı. Kasımpaşa'dan sonra Akhisar'ı da yenip 2'de 2 yaptılar.



ROBINHO | Süper Lig'de Sivas formasıyla böyle bir dünya yıldızını seyrettiğimiz için çok şanslıyız. A.Gücü'ne 2 gol birden attı.



BOUTAIB | Malatya'nın Antalya'yı 2-0 yendiği maçın gollerini kaydetti. Etkili oyunu ve güzel golleriyle maç sonu alkışı topladı.



HAFTANIN HOCASI | HİKMET KARAMAN



İki haftada sarı-kırmızılı ekibin çehresini değiştirdi. Kötü gidişi sürse son sırada olacak Kayserispor'a 2 haftada 6 puan kazandırdı ve tehlike hattından çıkarmayı başardı. Akılcı bir anlayışla puana yönelik oyun anlayışı benimsiyor. 2 haftada gol yemeden kazandıkları 2 maç takımın özgüvenini artırdı.



HAFTANIN HAKEMİ | ÜMİT ÖZTÜRK



Türkiye'nin en iyi hakemlerinden olmaya aday. Haftanın zorlu maçlarından birine atandı. Birkaç küçük hata dışında baştan sona iyi ve güvenilir bir yönetim gösterdi. Taraflı tarafsız herkes Öztürk'ün çaldığı düdüklere katıldı.

HAFTANIN GOLÜ



GOL KRALLIĞI





ASİST KRALLIĞI





HAFTANIN 11'İ



HAYDAR - (ALANYA) | Akdeniz ekibi, Rize'den puan çıkardıya bunu tecrübeli kalecisine borçlu. Maç boyunca muhteşem toplar kurtardı. Takımına 1 puanı kazandırdı.



MURAT -(MALATYA) | Sarıkırmızılı ekibin net galibiyetinde savunmada hep doğru yerdeydi. Antalyaspor hücumcularına göz açtırmadı.



KUCHER - (KAYSERİ) | Başarılı isim tek golle kazanılan Akhisar maçında savunmada rakip forvetere adeta duvar ördü.



REİS - (GÖZTEPE) | İzmir ekibi, Bursaspor ile golsüz berabere kaldı. Reis savunmamda çok başarılıydı.



DORUKHAN - (BEŞİKTAŞ) | Tam bir atom karınca. Çok top kaptı. Deparlarıyla rakip savunmayı karıştırdı.



EMRE - (SİVAS) | Çok yetenekli bir futbolcu. Attığı golle bunu bir kez daha herkese gösterdi.



SOSA - (TRABZON) | Sakatlanıp oyundan çıkana kadar takımını müthiş yönetti. Onu izlemek zevkli.



DENİZ - (KAYSERİ) | Bonservisini 10 milyon euro'ya çıkartığı günlerden güzel görüntüler seyrettirdi.



ROBİNHO - (D.G. SİVAS) | Yaşı 35 değil, 40 olsa fark etmez. Form geçicidir ama klas kalıcı. Sambaya devam ediyor



JAHOVİC - (A. KONYA) | Taraftar onun gol orucunu bozması için kurban kesti. 3-2'lik galibiyettte rakip fileleri 2 kez sarsmayı başardı.



BOUTAİB - (Y.MALATYA) | Çok zeki bir forvet. Fizik gücü fazla olmadığı için aklını konuşturuyor. Yeni Malatyaspor onun 2 golüyle 3 puana uzandı.