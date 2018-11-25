Süper Lig'de günün özeti! (24.11.18)
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    25 Kasım 2018, Pazar
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    'de günün özeti! (24.11.18)

    Süper Lig'de günün özeti! (24.11.18)

    Spor Toto takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.

    BEKTAŞ'TAN LİDER DERSİ

    Pazartesi? günü lider 'i konuk edecek , milli arayı iyi değerlendirdi. Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın, iki haftalık sürede oyuncularına tüm eksikliklerini gösterirken; Başakşehir'i de adeta ezberletti. Sarı-kırmızılı futbolcuların da tecrübeli hocaya ve Başkan 'e galibiyet sözü verdiği öğrenildi.

    VEDAT MURIC'İN HEDEFİ BÜYÜK!

    Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muric, kariyer planlamasına dair önemli açıklamarda bulundu. Rizespor'da mutlu olduğunu belirten Muric, "'in 4 büyük kulübünün birinde oynamak isterim. Takım ismi vermiyorum ama inşallah ileride bu hedefimi gerçekleştiririm" ifadelerini kullandı.
    1. 25.11.2018
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