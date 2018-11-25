Süper Lig'de günün özeti! (24.11.18)
Spor Toto Süper Lig takımlarında yaşanan önemli gelişmeleri ve dikkat çekici olayları sizin için derledik.
Pazartesi? günü lider Başakşehir'i konuk edecek Göztepe, milli arayı iyi değerlendirdi. Teknik Direktör Bayram Bektaş'ın, iki haftalık sürede oyuncularına tüm eksikliklerini gösterirken; Başakşehir'i de adeta ezberletti. Sarı-kırmızılı futbolcuların da tecrübeli hocaya ve Başkan Mehmet Sepil'e galibiyet sözü verdiği öğrenildi.
VEDAT MURIC'İN HEDEFİ BÜYÜK!
Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muric, kariyer planlamasına dair önemli açıklamarda bulundu. Rizespor'da mutlu olduğunu belirten Muric, "Süper Lig'in 4 büyük kulübünün birinde oynamak isterim. Takım ismi vermiyorum ama inşallah ileride bu hedefimi gerçekleştiririm" ifadelerini kullandı.
- 25.11.2018
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Maç sonucu | Galatasaray 1-1 Konyaspor | ÖZET
Toplam 6
Yorum
yaşar Yöneticilerin demeçleri çok yetersiz.Bu durumda GS'nin ligden çekilmesi gerekir.Ya da TFF istifa edinceye kadar maçlara çıklımaması lazım.Artık konuşma zamanı değil.
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Trabzonspor'da derbi alarmı!
Toplam 1
Yorum
kenan takımdan 4 yabancı pahalı futbolcuyu daha gönderebilirsek, o zaman amatör ruhla zevkli maçlar izleyebileceğiz, pahalı futbolcu top oynamaz..
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Ağaoğlu'ndan centilmenlik çağrısı
Toplam 3
Yorum
Kenan futbolun olduğu yerde centilmenlik olur, futbolun olmadığı bir ülkede(yada yok edilen futbol) ancak tartışma ve kavgalar hüküm sürer...
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