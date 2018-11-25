Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Ankaragücü'nden sonra konuştu – Fotomaç – 25 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Kasım 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Ankaragücü'nden sonra konuştu

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Ankaragücü'nden sonra konuştu

    “İyi başladığımız karşılaşmada 3 puanı da hak ettik. Sahada görev verdiğimiz herkes elinden geleni yaptı ve bu kritik maçı kazandık”

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Süre verdiği herkesin elinden geleni yaptığını belirten tecrübeli hoca, "İlk dakikadan itibaren Ankaragücü karşısında üstünlüğü ele aldık. 3 puanı iyi futbolla elde ettik. Sahada görev verdiğimiz herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Sezonun flaş takımlarından birine karşı kritik bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tüm takımı tebrik ediyorum" diye konuştu. Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Milli arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İlk maçta bunun meyvelerini aldık. İlk yarının bitimine kadar kalan 4 maçı da kazanıp, üst sıralara doğru çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Sakatların da iyileşmesiyle daha sorunsuz bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Burada bizi yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ederim."

    AĞIR PARA CEZASI VERİLMESİ GEREKLİ
    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahası iyi olmayanlara ağır verilmesi gerektiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim stadımızda da sezon başında problem vardı. Ama bunu çözmeyenlere ceza vermem gerekiyor. Aksi halde düzelme olmuyor" dedi.

    1. 25.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Ankaragücü'nden sonra konuştu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    FOTOMAÇ GÜNDEM
    Sitene Ekle
    BİZE ULAŞIN