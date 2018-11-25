Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından öğrencilerine övgüler yağdırdı. Süre verdiği herkesin elinden geleni yaptığını belirten tecrübeli hoca, "İlk dakikadan itibaren Ankaragücü karşısında üstünlüğü ele aldık. 3 puanı iyi futbolla elde ettik. Sahada görev verdiğimiz herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Sezonun flaş takımlarından birine karşı kritik bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Tüm takımı tebrik ediyorum" diye konuştu. Güneş, sözlerine şöyle devam etti: "Milli arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. İlk maçta bunun meyvelerini aldık. İlk yarının bitimine kadar kalan 4 maçı da kazanıp, üst sıralara doğru çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Sakatların da iyileşmesiyle daha sorunsuz bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Burada bizi yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür ederim."



AĞIR PARA CEZASI VERİLMESİ GEREKLİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sahası iyi olmayanlara ağır para cezası verilmesi gerektiğini söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bizim stadımızda da sezon başında problem vardı. Ama bunu çözmeyenlere ceza vermem gerekiyor. Aksi halde düzelme olmuyor" dedi.