Çifte operasyon – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    Çifte operasyon

    Çifte operasyon

    Kırmızı-siyahlılar, ’un genç file bekçisi ve ’le yollarını ayıran ’ı gündemine aldı.

    Gelecek sezon 'e yükselecek bir kadro kurmak isteyen Gazişehir Gaziantep, ilk imzasını teknik direktör 'la atmıştı. Ardından dış transfere yönelen ve ilk olarak kalesini sağlama almak isteyen kırmızı-siyahlılar, 'un 22 yaşındaki file bekçisi Okan Kocuk için nabız yoklamaya başladı. Geçtiğimiz sezonu 'la İstanbulspor'da geçiren genç kaleci ile yapılan ilk temaslarda olumlu dönüş alındığı öğrenildi. Bursa ile 2020 yılına kadar sözleşmesi olan Okan'ın kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor.

    WEBO'NUN HALEFİ BATDAL
    Gazişehir'in, tecrübeli golcüsü Pierre Webo'nun ayrılığının ardından, forvet bölgesi için ise Mehmet Batdal'a teklif götürdüğü bildirildi. Başakşehir'le yollarını ayıran 32 yaşındaki santrforla, ekip ekiplerinden 'un da ilgilendiği ve tecrübeli ismin Gazişehir'den gelen teklifi beklemeye aldığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını 'de geçiren 1.96'lık golcü, devre arasında Osmanlı'nın yolunu tutmuştu. Sakatlıklarla boğuşan Batdal, sezonu 17 maçta 3 gol ve 1 asistle kapattı.
    1. 9.6.2018
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