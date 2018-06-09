Çifte operasyon
Kırmızı-siyahlılar, Bursaspor’un genç file bekçisi Okan Kocuk ve Başakşehir’le yollarını ayıran Mehmet Batdal’ı gündemine aldı.
WEBO'NUN HALEFİ BATDAL
Gazişehir'in, tecrübeli golcüsü Pierre Webo'nun ayrılığının ardından, forvet bölgesi için ise Mehmet Batdal'a teklif götürdüğü bildirildi. Başakşehir'le yollarını ayıran 32 yaşındaki santrforla, Süper Lig ekip ekiplerinden Alanyaspor'un da ilgilendiği ve tecrübeli ismin Gazişehir'den gelen teklifi beklemeye aldığı ifade edildi. Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Başakşehir'de geçiren 1.96'lık golcü, devre arasında Osmanlı'nın yolunu tutmuştu. Sakatlıklarla boğuşan Batdal, sezonu 17 maçta 3 gol ve 1 asistle kapattı.
- 9.6.2018
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"David Moyes Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyar"
Toplam 10
Yorum
sinyor zico kim ? daumun systemini oynatan birisi sadece yumsak ti. slaven bilic dediginiz adam fb küfür ederdi ve ne basarisi var
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Silva ile görüşüyoruz
Toplam 2
Yorum
10_UR Bunlar deli mi?Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik tablo ortada,istersek ligi 10. bitirelim ama döviz üzerinden oyuncu(yabancı) alınmamalı
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Alanyaspor ile anlaştı
Toplam 9
Yorum
10_UR Rodalegga nın neden gönderilmek istendiğini anlamıyorum.Adam as oynasa ve burak gibi penaltıları da kullansa sezonda 15-25 arası gol atar.
Çifte operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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