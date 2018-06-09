Hasan Hüseyin de Kayseri’de – Fotomaç – 09 Haziran 2018
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    10 Haziran 2018, Pazar
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    <a href="/index/hasan-huseyin?id=fa4a3d77-8ef1-4d9e-b52b-bde28e790d28" class="" rel="tag">Hasan Hüseyin</a> de <a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a>’de

    Transferin hızlı takımı sarı-kırmızılılar, Sakıb Aytaç’tan sonra Eskişehir’de geçen sezon 9 gol, 11 asistle oynayan ’le de 3 yıllık imza attı.

    Kayserispor, 'un genç orta saha oyuncusu Acar'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Yeni teknik direktör Ertugrul Sağlam'ın 'da görev yaparken kadroya aldığı ve çok başarılı bulduğu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Acar, geçtiğimiz sezon Es-Es forması altında 33 maçta 9 gol atıp, 11 asist yapmıştı. Sağlam ile birlikte 'ye gelen Acar, Başkan ve komitesi ile yaptığı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayıp, Kayserisporlu oldu. Başkan , Antalyasporlu Sakıb'dan sonra ikinci transferi 'le yaptıklarını belirterek, "Birçok takımının istediği ve listesinde yer alan Hasan ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisi 'ın yakından tanıdığı ve Türk futboluna kazandırdığı yetenekli ve genç bir isim. hayırlı uğurlu olsun" dedi. Acar, ön libero ve 10 numarada da görev alabiliyor.

    GYAN'DAN BÜYÜK FEDA
    Başkan , Asamoah Gyan konusunda da sarı-kırmızılı camiaya müjde verdi. Başkan Bedir, bazı nedenlerden dolayı beklentileri karşılayamayan Gyan'ın garanti ücretini yüzde 50-60 oranında düşürerek yeni sözleşme gönderdiğini vurguladı.
    1. 9.6.2018
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