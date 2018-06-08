Kayserispor Hasan Hüseyin'le 3 yıllık sözleşme imzaladı – Fotomaç – 08 Haziran 2018
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    Hasan Hüseyin'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

    Kayserispor Hasan Hüseyin'le 3 yıllık sözleşme imzaladı

    , 'un genç orta saha oyuncusu 'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

    Acar, sarı-kırmızılı kulüpte imza attıktan sonra 'da ilk hazırlık kampına gelmek üzere 'den ayrıldı.

    Sarı-kırmızılı ekibin yeni teknik direktörü Ertugrul Sağlam'ın 'da görev yaparken kadroya aldığı ve çok başarılı bulduğu 23 yaşındaki orta saha oyuncusu , geçtiğimiz sezon Eskişehirspor forması altında 33 maçta 9 gol atıp 11 asist yapmıştı. ile birlikte dün Kayseri'ye gelen Acar, kulüp Başkanı ve komitesi ile yaptığı görüşmenin ardından resmi sözleşmeyi imzalayıp, Kayserisporlu oldu.

    Başkanı Erol Bedir, sarı-kırmızılı takımın Antalsporlu Sakıb'tan sonra 2'nci transferini Hasan Hüseyin Acar ile gerçekleştirdiğini söyledi.
    Bedir, ''Bir çok takımının istediği ve transfer listesinde yer alan Hasan ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Kendisi teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam'ın yakından tanıdğı ve Türk futboluna kazandırdığı yetenekli ve genç bir isim. Kayserisporumuza hayırlı uğurlu olsun'' dedi.
    Öte yandan, Hasan Hüseyin Acar'ın transferi ve 29 Haziran'da başlayacak birinci dönem kampı için Kayseri'ye gelen Ertuğrul Sağlam, hazırlıklar ve transferlerle ilgili yönetim kurulu bilgilendirip, Kayserispor mağazasını gezdikten sonra, 'a döndü.

    1. 8.6.2018 10:28
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