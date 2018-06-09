Bilal Başacıkoğlu Kayserispor'da!
Kayserispor, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da ilgilendiği iddia edilen Bilal Başacıkoğlu ile anlaşma sağladı.
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