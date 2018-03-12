Trabzonspor'un Avrupa inadı! Fırtına farka koştu
Son 8 maçında 16 puan kaybederek çalkantılı günler geçiren Trabzonspor kötü gidişe Akhisar'da son verdi. Formda rakibini Okay Yokuşlu (45'), Burak Yılmaz (83') ve NDoye'nin (85') golleriyle 3-1 yenen bordo-mavililer Akigo'nun 4 maçlık galibiyet serisini de sonlandırdı. Akhisarspor'da Serginho 90+1. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart gördü.
Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Trabzonspor, dış sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü.
Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşmada ilk yarının uzatma bölümünde Okay Yokuşlu'nun golüyle 1-0 öne geçen Trabzonspor, ikinci yarıda bu üstünlüğünü korudu. Oyunun son bölümünde Burak Yılmaz ve Dame N'Doye ile farkı açan bordo-mavili ekip, Soner Aydoğdu'nun golüne engel olamasa da müsabakadan 3-1 galip ayrıldı.
Deplasmanda kaybetmiyor
Teleset Mobilya Akhisarspor galibiyetiyle deplasmandaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Dış sahada en son Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor daha sonra oynadığı 8 deplasman karşılaşmasında dörder galibiyet ve beraberlik aldı.
İç sahada 4 maçtır kazanamayan bordo-mavili ekip, deplasmanda üst üste 2. galibiyetini aldı. Trabzonspor, ilk yarıda 6-1 yenildiği rakibini ikinci devrede 3-1'lik sonuçla geçmeyi başardı.
Puanını 39'a çıkaran bordo-mavili ekip, haftayı averajla 6. sırada tamamladı.
Okay Yokuşlu'nun 2. golü
Müsabakada Tomas Hubocan'ın yokluğunda stoper olarak görev yapan Okay Yokuşlu, bu sezon 2. kez gol sevinci yaşadı. Okay Yokuşlu, daha önce 26 Kasım 2017'de takımının 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçında bordo-mavili ekibi 2-1 öne geçiren gole imza atmıştı.
Burak Yılmaz'dan 19. gol
Karşılaşmanın son bölümünde takımını 2-0 öne geçiren golü kaydeden Burak Yılmaz bu sezon 19. golüne ulaştı.
Takımının 3. golünü kaydeden Dame N'Doye ise bu sezon 4. golünü attı.
Teleset Mobilya Akhisarspor'un galibiyet serisi sona erdi
Trabzonspor maçına kadar son 4 müsabakayı galibiyetle kapatan Teleset Mobilya Akhisarspor'un galibiyet serisi Trabzonspor maçıyla sona erdi. 33 puanda kalan yeşil-siyahlı ekip 25. haftayı 10. sırada kapattı.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 22:48
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
t bizim milli takıma kazandırılıcaktı ne güzel kumaşı iyiyse garanti hesabı olsun çağırdılar değilsede zaten daha milli takım yüzü göremez
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Brezilya'nın kadrosu açıklandı! Talisca ve Giuliano...
Toplam 5
Yorum
bjkli €€€€ 21 milyon opsiyonu kullanıp almalı bjk. €€€€
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Hasan Ali'den ilginç rekor
Toplam 3
Yorum
Alemdar Ne Hasan Ali nede Ismail Köybasi FB nin ilk onbirine yazilacak futbolcular degil ama dünkü macta sol kanattaki bütün yük adamin sirtindaydi
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