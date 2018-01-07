Devlerin savaşı!
Süper Lig’in iki flaş takımı, bu kez transferde yarışıyor... Hücuma takviye yapmayı planlayan Bursaspor ve Göztepe, Patrick Twumasi için tüm şartları zorluyor
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
Özellikle Bursaspor'da teknik direktör Le Guen, bu transferde ısrarcı davranıyor, yönetim de 1.5 milyon euro'yu gözden çıkarıyor. Bu sezon Astana formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 eleme turu maçında 5 gol atan Twumasi, Avrupa Ligi'nde de 6 karşılamada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
- 07 Ocak 2018, Pazar
- Güncelleme: 02:20
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‘Come to Beşiktaş’a rakip çıktı
Toplam 32
Yorum
hakan temur fatih Terim türk futbolununaziz yıldırımıdır
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 12
Yorum
p.yüksel Terim Terim dediniz alin basiniza calin iki haftadir takim yatiyor .dünyanin parasini aldi olmasa tazminati gider tas ati kolumu yoruldu
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Diyeceğim bu!
Toplam 4
Yorum
mmm takım bitikkk
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