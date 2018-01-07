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    07 Ocak 2018, Pazar
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    Devlerin savaşı!

    Devlerin savaşı!

    ’in iki flaş takımı, bu kez transferde yarışıyor... Hücuma takviye yapmayı planlayan Bursaspor ve Göztepe, Patrick Twumasi için tüm şartları zorluyor

    Hücuma takviye yapmayı planlayan Bursa ve Göztepe, Twumasi transferinde yarışa girdi. Uzun süredir Astana'nın 23 yaşındaki forvetiyle temasta olan yeşil-beyazlıların ardından bu transferde devreye giren Göz Göz, Kazak ekibiyle temasa geçti. Astana, Ganalı yıldızının bonservisine 2 milyon euro isterken, iki Anadolu ekibi, rakamı aşağı çekmeye çalışıyor.

    PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
    Özellikle Bursaspor'da teknik direktör Le Guen, bu transferde ısrarcı davranıyor, yönetim de 1.5 milyon euro'yu gözden çıkarıyor. Bu sezon Astana formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 eleme turu maçında 5 gol atan Twumasi, Avrupa Ligi'nde de 6 karşılamada 4 kez rakip fileleri havalandırdı.
    1. 07 Ocak 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 02:20
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