Bana ölecek adam lazım

Antalya kampında Süper Lig'in nabzını tutan Fotomaç'ın dünkü konuğu Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica idi. Sezon başında "Küme düşer" denilen sarıkırmızılıları zirveye ortak eden Rumen hocanın ilk yarıda topladığı 30 puan, Süper Lig'in en ucuz puanları! Süper Lig'in çok altında bir sözleşmesi olan Sumudica, bu konuyla ilgili sözlerine başladı ve ardından çok çarpıcı ifadeler kullandı. İşte 46 yaşındaki teknik adamın öne çıkan sözleri:



BİZ DENGEYİ KURDUK

"Az ya da çok şimdilik para önemli değil. Şunu biliyorum ki, çalışan, başaran eninde sonunda kazanır, hem de çok kazanır. Acelem yok, çalışmaya, çok çalışmaya devam... Bir takımda yalnız hücum ya da yalnız savunma olmaz. Birlikte olmalı. Geçen sezon Kayserispor 60 gol yemiş şimdi 18 golle en az gol yiyen ikinci takımız. Bir iskeletim var onun üzerine inşaa ediyorum her şeyi."



İLK HEDEFİ BAŞARDIK

"Benim bir oyun felsefem var ve oyuncularıma da söylüyorum. Sahada ölecek oyuncular lazım bana. Terinin son damlasına kadar çarpışacak ve savaşacak oyuncular... Böyle devam edersek ilk yarıdaki gibi eminim ki herkes bizi izlemeye devam edecek ve başarılı sonuçlar almaya devam edeceğiz. Kayserispor'da ilk hedefim önce tribüne seyirci çekmekti. Boş tribünlerle futbol oynanmaz! Bunu başardık, her maçımıza 20-25 bin kişi geliyor. Seyirciyi lafla tribüne çağıramazdık, iyi futbol oynamalıydık ve bunu da başardık."



LUCE'YE ZAMAN VERİN

"Lucescu çok iyi bir teknik adam. Eğer süre tanınırsa Türkiye'yi şampiyonaya kesinlikle götürecektir. Bunu vatandaşım olduğu için söylemiyorum. Lucescu'nun başarıları ortada. Asıl uzmanlığı kulüplerdir ve onun felsefesini tüm oyunculara benimsetmesi için daha sık birlikte olması gerekir. Milli Takım'da böyle bir dezavantaj var ama yine de Lucescu Türk Milli Takımı'nı şampiyonaya götürecektir."



EN İYİSİ CENK

"Altını çizerek söylüyorum Cenk, yaşına göre şu andaAvrupa'nın en iyi santraforu. Neden mi? Çünkü bir golcüde olması gereken her özelliğe sahip; iki ayağını da kullanabiliyor, kafa vuruşları harika, şut özelliği var, pres yapabiliyor, gol vuruşları mükemmel. Yani komple bir golcü. Çalışmaktan hiç vazgeçmezse gittiği zorlu lige rağmen başarılı olmaması için hiç bir sebep yok. Cenk'i gerçekten çok beğenirim o gerçek bir yıldız golcü."



YEDEKLER DE BENİ SEVER

"Persie ya da bir başkası fark etmez ben yıldız futbolcularla nasıl davranacağımı iyi bilirim, onların dilinden anlarım. İsimler üzerinden gidersek polemik olur ama genel olarak şunu söyleyebilirim yıldız oyuncularla iyi anlaşırım. Yedek kalanlar da beni oynayan oyuncular kadar seviyorlardır. Kaldı ki ben fazla kadro değiştirmem, iskelete sadık kalırım. Bunu rağmen yedek kalan oyuncularım küsmez. Çünkü onlarla, oynayan oyuncularımdan çok daha fazla konuşurum. Birlikte güçlü olduğumuzu anlatırım, onları ikna ederim."



İKİ HOCAYI BEĞENİYOR!

"Beğendiğim iki yabancı hoca var: Biri ben diğeri Le Guen. Yerliler arasında çok büyük tecrübeler var. Şenol Güneş, Fatih Terim çok büyük isimler. Aykut Kocaman, Abdullah Avcı, Kemal Özdeş, Tamer Tuna.. Ve Rıza Çalımbay'ı asla unutmayalım, Trabzonspor'a nereden, nereye getirdi, çok önemli işler başarıyor."



TÜRKİYE'DE SUÇLU HOCA!

"Türkiye'deki en önemli sorun, ilk fırsatta teknik adam değiştirmek. Oysa başarı üç ayaklıdır, bir tarafta hoca, bir tarafta takım, bir tarafta başkan ve yönetim... Ancak hep hocalar gider. Aykut Kocaman istifa aşamasına geldi. Eğer gitseydi Fenerbahçe asla başarılı olamazdı ama sonra toparladı ve şimdi yarışa ortak durumdalar. Bu bile çok şey anlatan bir örnek, istikrar çok önemli."



Beşiktaş çok iyi takım. İlk yarıda en çok onlara karşı zorlandık. Zaten başlarında çok iyi bir teknik adam var, son iki sezonun şampiyonu bir takımdan bahsediyoruz.



"Çok açık söylüyorum; Türk hakemler, Romanya'dakilerden daha iyiler. Hatalar tartışılıyor ama önemli olan art niyet olup olmaması. Ben hakemlerden memnunum.



ERDOĞAN BÜYÜK ŞANS

"Kesinlikle iyi bir stadımız var. Ben Türkiye dışında, devletin kulüplere böyle muhteşem statlar yaptığını ilk kez görüyorum. Sanırım Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın futbol oynamış olmasının bunda payı büyük. Türk kulüpleri ve futbolseverler çok şanslı. Bir gün Erdoğan'la tanışma fırsatım olursa elini sıkarak ona teşekkür edeceğim; bu statlar ve futbola verdiği destek için. Kendi ülkemden örnek verecek olursam, yıldızlar yetiştirdiğimiz dönemlerde Romanya'nın başında Erdoğan gibi futbolu seven bir Cumhurbaşkanı olsaydı inanın bana Romanya kesinlikle Dünya Kupası'nda final oynar, belki de dünya şampiyonu olurdu."

Özel Röportaj: Turgay Demir