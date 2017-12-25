Gol düellosunun galibi Osmanlıspor

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Osmanlıspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-2 yendi.



7. dakikada Regattin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Özer Hurmacı, ceza sahası içinde sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Özer'in yakın mesafeden dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Lukac, topu kornere çeldi.

10. dakikada Regattin'in uzak mesafeden çektiği sert şutta kaleci Lukac, iki hamlede topu kontrol etti.

11. dakikada sağdan ceza sahasına giren Muğdat Çelik, topu ceza yayı üzerindeki Olcan Adın'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda, top yandan auta gitti.

21. dakikada Regattin'in soldan ceza sahasına yaptığı ortada Özer Hurmacı'nın kafa vuruşunda, kalecinin son anda müdahale ettiği top üst direkten döndü.

26. dakikada ev sahibi Osmanlıspor penaltı kazandı. Vrsajevic'in, Barbosa ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldığı pozisyonda hakem Özgür Yankaya, beyaz noktayı gösterdi.

28. dakikada Musa Çağıran'ın kullandığı penaltı vuruşunda, top ve kaleci ayrı köşelere gitti: 1-0.

36. dakikada Teleset Mobilya Akhisarspor beraberliği yakaladı. Lawal'ın hücuma çıkarken kaptırdığı topu Muğdat Çelik, soldan ceza sahasına giren Olcan Adın'a aktardı. Olcan'ın bekletmeden penaltı noktasına çevirdiği topu Soner Aydoğdu, Osmanlıspor fileleriyle buluşturdu: 1-1.

39. dakikada kendi çabasıyla soldan caza sahasına giren Doukara'nın çaprazdan şutunda kaleci Lukac, dizleriyle topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 bitti.

48. dakikada Musa Çağıran'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği sert şutta, top az farkla üstten auta gitti.

49. dakikada hava topu mücadelesinde Özer Hurmacı, topu kafayla ceza sahasına gönderdi. Çabukluğunu kullanan Umar, sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 2-1.

54. dakikada Özer'in pasında ceza sahasında sol çaprazda topla buluşan Umar'ın şutunda, meşin yuvarlak yakın direkten döndü.

59. dakikada hakem Özgür Yankaya, bu kez Teleset Mobilya Akhisarspor lehine penaltı kararı verdi. Yankaya, Anıl Karaer'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle beyaz noktayı işaret etti.

60. dakikada penaltı atışını kullanan Soner Aydoğdu, kalecinin solundan topu ağlara göndererek, skoru yeniden eşitledi: 2-2.

68. dakikada Osmanlıspor, bir kez daha skor üstünlüğünü ele geçirdi. Regattin'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta direkten dönen topu Umar tamamladı: 3-1.

88. dakikada kaleyi karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Olcan Adın geçti. Olcan'ın şutunda kaleci Karcemarskas, soluna gelen topu çelmeyi başardı.

90. dakikada hızlı gelişen Osmanlıspor atağında Carlos'un ara pasında ceza sahasında sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin şutunda, top kaleci Lukac'tan döndü. Arnavut futbolcunun ikinci vuruşunda da Sırp kaleci gole izin vermedi.

Karşılaşma, Osmanlıspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.

İrfan Buz yönetiminde sahasında oynadığı 6 lig maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan Osmanlıspor, puanını 17'e yükseltti. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan Teleset Mobilya Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.

Öte yandan, cezalı olduğu için karşılaşmayı tribünden takip eden Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Burak, maçın ardından uzun süre hakem Özgür Yankaya'ya tepki gösterdi.