 Dört büyükler yerlilere emanet – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Dört büyükler yerlilere emanet

    Dört büyükler yerlilere emanet

    Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in gelmesinin ardından 2012-2013 sezonundan sonra ilk defa dört büyükler olarak adlandırılan Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başında yerli teknik adamlar görev almış olacak.

    Sezona Igor Tudor ile başlayan ancak son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından Hırvat çalıştırıcı ile yollarını ayıran Galatasaray, takımın başına Fatih Terim'i getirdi. Bununla birlikte Süper Lig'de de uzun aradan sonra bir ilk yaşanmış oldu. Terim'in sarı-kırmızılıların yeni hocası olmasıyla ligde 2012-2013 sezonundan beri ilk kez Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un başında yerli çalıştırıcılar yer alacak. Söz konusu dönemde sarı-kırmızılılar Fatih Terim yönetiminde şampiyonluğa ulaşırken, Fenerbahçe'yi Aykut Kocaman, Beşiktaş'ı Samet Aybaba ve Trabzonspor'u da Şenol Güneş çalıştırıyordu.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:35
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