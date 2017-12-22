 Fener'e 'Baba' sol bek! – Fotomaç – 22 Aralık 2017 ;
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    23 Aralık 2017, Cumartesi
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    Fener'e 'Baba' sol bek!

    Fener'e 'Baba' sol bek!

    Fenerbahçe, Luke Shaw'dan olumsuz yanıt alınca rotasını Chelsea'da forma giyme şansı bulamayan 23 yaşındaki Ganalı sol bek 'ya çevirdi.

    Ara transfer dönemi yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de hızlanmaya başladı. Sarı lacivertli yöneticiler özellikle teknik direktör Aykut Kocaman'ın isteğiyle önceliği sol bek transferine çevirmiş durumdalar. Bunun için de ilk etapta Manchester United'dan Luke Shaw için girişimler başlamıştı. Ancak genç oyuncunun Türkiye'ye gelmek istememesi nedeniyle rota Chelsea'de oynayan başka bir isme çevrildi.

    Habertürk'ün haberine göre; sarı-lacivertli yöneticiler, İngiliz ekibinde forma giyme şansı bulamayan Ganalı 23 yaşındaki sol bek için girişimlere başladılar.

    SCHALKE'YE KİRALIK OLARAK VERİLDİ
    Genç oyuncuyu Chelsea'nin başındayken Jose Mourinho transfer ettirmişti. Ardından da Mourinho'nun takımdan ayrılmasıyla da Baba takımda yer bulamadı. Geçen sezon Bundesliga ekiplerinden Schalke'ye kiralık olarak verilen Ganalı oyuncu için Fenerbahçe yönetimi her türlü şartı masaya koydu. Rahman Baba ilk etapta bonservisiyle alınmaya çalışacak ancak bu gerçekleşmezse 1.5 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralanacak. Chelsea buna da sıcak bakmazsa 6 aylığına kiralık olarak transfer gerçekleşecek.

    1. 22 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:55
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