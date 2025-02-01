  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Sivasspor Veljko Simic Net Global Sivasspor'da!

Veljko Simic Net Global Sivasspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i transfer ettiğini açıkladı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 17:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Veljko Simic Net Global Sivasspor'da!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, Sırp futbolcu Veljko Simic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu Veljko Simic ile anlaşmaya varıldı.

Veljko Simic, kulüp başkanı Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini 2,5 yıllığına kırmızı beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

17 Şubat 1995'te Sırbistan'da dünyaya gelen Veljko Simic, futbola ülkesinde Kızılyıldız altyapısında başladı. Ardından Basel, NK Domzale, Schaffhausen, Chiasso, Winterthur, Zemun ve Vojvodina forması giyen futbolcu son olarak Omonia da forma giydi.

Profesyonel kariyerinde 334 maça çıkan Simic, 55 gol atarken, 35 de asist yaptı.

Osimhen yeniden İtalya'ya dönüyor!
REKLAM - Kardelenler
DİĞER
Santos'tan Neymar'a görkemli karşılama! Gözyaşlarını tutamadı...
Başkan Erdoğan'dan CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na slogan tepkisi: Bula bula katillerin sloganını buldular
Dzeko ile 'Tamam' mı yoksa 'Devam' mı?
G.Saray'dan flaş transfer! F.Bahçe'nin eski yıldızı İstanbul'a geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Net Global Sivasspor yeni transferini duyurdu Net Global Sivasspor yeni transferini duyurdu 17:00
"Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor" "Antalyaspor çok daha iyi konumda olmayı hak ediyor" 16:57
"Bir anda her şeyi değiştirmek kolay değil" "Bir anda her şeyi değiştirmek kolay değil" 16:52
Lille - Saint-Etienne maçı ne zaman? Lille - Saint-Etienne maçı ne zaman? 16:49
Çorum FK'dan flaş karar! Ziraat Türkiye Kupası... Çorum FK'dan flaş karar! Ziraat Türkiye Kupası... 16:35
Keçiörengücü Yeni Malatyaspor'a gol oldu yağdı! Keçiörengücü Yeni Malatyaspor'a gol oldu yağdı! 16:29
Daha Eski
Monaco - Auxerre maçı ne zaman? Monaco - Auxerre maçı ne zaman? 16:29
Kocaelispor'dan Erzurum'da kritik kayıp! Kocaelispor'dan Erzurum'da kritik kayıp! 16:24
Brest - PSG maçı ne zaman? Brest - PSG maçı ne zaman? 16:20
G.Saray'da Gaziantep FK mesaisi başladı G.Saray'da Gaziantep FK mesaisi başladı 16:20
F.Bahçe Ç. Rizespor mesaisini tamamladı F.Bahçe Ç. Rizespor mesaisini tamamladı 16:18
Bodo Glimt'ten örnek davranış! Bodo Glimt'ten örnek davranış! 16:14