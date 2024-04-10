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EMS Yapı Sivasspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor maçı öncesi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da 3 futbolcunun Trabzonspor maçı öncesinde sakatlığının bulunduğu açıklandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2024 Çarşamba 19:32
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EMS Yapı Sivasspor'dan sakatlık açıklaması! Trabzonspor maçı öncesi...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da 3 futbolcunun Trabzonspor maçı öncesinde sakatlığının bulunduğu açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, orta saha oyuncusu Azizbek Turgunboev'in, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan VavaCars Fatih Karagümrük maçında sakatlandığı belirtildi.

Futbolcuya yapılan sağlık kontrollerinde sağ kasığında ikinci derece yırtık tespit edildiği aktarıldı.

Kaleci Ali Şaşal Vural'ın ise dün yapılan antrenmanda sol el bileğine darbe aldığı ifade edilerek, oyuncuya yapılan kontrollerde bileğinde darbeye bağlı ödem tespit edildiği kaydedildi.

Daha önce sol kasık tendonunda tam yırtık oluşan orta saha oyuncusu Hakan Arslan'ın da tedavisine sağlık ekiplerince devam edildiği belirtildi.

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