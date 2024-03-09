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EMS Yapı Sivasspor Corendon Alanyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 29. haftasında EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Sivas'ta oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 13:26
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EMS Yapı Sivasspor Corendon Alanyaspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligde 29. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaşıyor.

EMS Yapı Sivasspor'un ev sahibi olduğu bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz..

EMS YAPI SİVASSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI 11'LERİ:

EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Appindagoye, Caner, Uğur, Charisis, Caktas, Turgunboev, Emrah, Koita, Manaj

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Leroy Fer, Oğuz, Yusuf, Efecan, Ahmed Hassan

EMS YAPI SİVASSPOR - CORENDON ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

EMS Yapı Sivasspor - Corendon Alanyaspor maçı TSİ 13.30'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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