EMS Yapı Sivasspor 1-2 Corendon Alanyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

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Ligde 29. hafta maçında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk etti.
Bu mücadele 2-1'lik skorla Alanyaspor'un üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR:
11'inci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında çaprazdan ceza sahası içerisine giren Manaj'ın sert şutunu kaleci Ertuğrul güçlükle çıkardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
41'inci dakikada sol kanattan gelişen Sivasspor atağında çaprazdan içeriye doğru giren Uğur penaltı noktasında Manaj'ı gördü. Manaj'ın sol ayağıyla çektiği şut auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
49'uncu dakikada Hadergjonaj'in sağ kanattan ortasında ceza içinde bulunan Ahmed Hassan, topun gelişine düzgün vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından ağlara gitti. 0-1
64'üncü dakikada Koita'nın ceza alanı dışında düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta topun başına Manaj geçti. Manaj'ın sert vuruşunda top ağalara gitti. 1-1
79'uncu dakikada Caner Osmanpaşa'nın hatalı pası Oğuz Aydın'ın önünde kaldı. Ceza alanı dışında topla buluşan Oğuz Aydın düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2
88'inci dakikada gelişen Sivasspor atağında sağ kanatta N'jie ceza sahası dışında İbrahim'i gördü. İbrahim'in sert şutunu kaleci Ertuğrul güçlükle çıkardı.
Karşılaşma 2-1 Alanyaspor galibiyeti ile tamamlandı.