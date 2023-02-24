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Sivasspor'un rakibi Fiorentina'yı tanıyalım! Fiorentina hangi ülkenin takımı? Başarıları, stadyumu, kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda temsilcimiz Sivasspor, Fiorentina ile eşleşti. Eşleşme ardından futbolseverler Fiorentina ile ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, Fiorentina hangi ülkenin takımı? Fiorentina'nın en iyi futbolcusu kim? Fiorentina'nın başarıları neler? Fiorentina'nın kadro değeri ne? İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2023 Cuma 15:43
Sivasspor'un rakibi Fiorentina'yı tanıyalım! Fiorentina hangi ülkenin takımı? Başarıları, stadyumu, kadrosu...

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turunda Sivasspor ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Kura çekimi ardından Fiorentina ile ilgili bilgiler futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fiorentina hangi ülkenin takımı? Fiorentina'nın en iyi futbolcusu kim? Fiorentina'nın başarıları neler? Fiorentina kadro değeri ne?

SİVASSPOR'UN RAKİBİ FIORENTINA'YI TANIYALIM!

Fiorentina, 29 Ağustos 1926 yılında kurulmuştur. Teknik direktör koltuğunda Vincenzo Italiano oturmaktadır. Fiorentina maçlarını 47 bin kapasiteli Artemio Franchi Stadyumu'nda oynamaktadır. Fiorentina'nın kadro değeri 235 milyon Euro'dur. Takımın yaş ortalaması 26,2'dir. Kadrosunda 26 futbolcu bulunmaktadır. Bu futbolculardan 11'i milli takımlarında görev almaktadır. İtalya Serie A'da 14. sıradadır.

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