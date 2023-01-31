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Sivasspor'dan Randy Nteka hamlesi

Son dakika transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Fransız orta saha oyuncusu Randy Nteka’yı kadrosuna katmak istiyor. Nteka’ya teklif götüren kırmızı-beyazlılar, futbolcudan gelecek olan cevabı bekliyor.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2023 Salı 13:01
Sivasspor'dan Randy Nteka hamlesi

Sivasspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz günlerde Samu Saiz ile Jordy Caicedo'yu kadrosuna katmıştı.

Yiğidolar bu defa La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano'da forma giyen Fransız oyuncu Randy Nteka'yı renklerine bağlamak istiyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istediği 25 yaşındaki futbolcuya teklif yapıldı. Kırmızı-beyazlı kulüp futbolcudan gelecek olan cevabı bekliyor.

Bu sezon İspanyol kulübüyle 11 maçta görev alan ve 221 dakika sahada kalan Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılına kadar devam ediyor. 25 yaşındaki oyuncu Linas-Montlhéry, Rayo B ve Fuenlabrada B gibi takımların da formalarını giymişti.

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