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TRANSFER HABERİ: Sivasspor Dia Saba'yı renklerine bağladı! 1 yıllık sözleşme

Son dakika spor haberi: Spor Toto Süper Lig ekibi Demir Grup Sivasspor'dan orta sahaya takviye geldi. Yiğidolar, İsrailli futbolcu Dia Saba'yı kadrosuna kattı. 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2022 Pazartesi 20:01
TRANSFER HABERİ: Sivasspor Dia Saba'yı renklerine bağladı! 1 yıllık sözleşme

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Birleşik Arap Emirleri Pro Ligi'nde Al-Nasr forması giyen orta saha oyuncusu Dia Saba'yı renklerine bağladı. Ailesi ile birlikte kente gelen tecrübeli oyuncu, Sivasspor'un, Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maç öncesinde sahaya çıkarak taraftarı selamladı.

18 Kasım 1992'de İsrail'in Majd al-Krum kasabasında dünyaya gelen Dia Saba, futbola ülkesinde Beitar Tubruk takımında başladı. Ardından Makkabi Tel Aviv, Hapoel Beer Sheva, Bnei Sakhnin, Maccabi Petah Tikva, Maccabi Netanya ve Maccabi Netanya takımında forma giyen Saba, 2020 yılında Çin Süper Ligi ekibi GZ City'ye ardından da BAE ekibi Al-Nasr'a transfer oldu. Dia Saba 10 numara olarak görev yapıyor. Kariyerinde 290 maça çıkan Saba, 96 kez gol sevinci yaşadı ve 48 kez de asist yaptı.

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