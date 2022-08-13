Yunan dinamo tamam

Sivasspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın ısrarlı transfer isteğini karşılıksız bırakmıyor. Yönetim, İsrailli 10 numara Dia Saba'nın ardından uzun bir süredir peşinde olduğu Atromitos'un Yunan orta sahası Charis Charisis'le de imza aşamasına geldi. Bonservis konusunu görüşen tarafların ödeme planıyla ilgili sorunları çözmesinin ardından imzaların atılması bekleniyor. 2019'da Atromitos'a imza atan Charisis, 84 karşılaşmada forma giydi. Orta sahada dinamo gibi görev yapan 27 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçen sezon 23 maçta 1 gol, 3 asist katkısı sağladı. Daha önce ülkesinde PAOK ve Belçika'da Kortrijk ile St. Truiden formaları giydi.