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Sivasspor Malmö maçının hakemi belli oldu!

Son dakika haberleri... UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanacak olan müsabakanın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı İskoçyalı hakem William Collum'ın yöneteceği açıklandı. İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2022 Cuma 17:56
Sivasspor Malmö maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Malmö ile DG Sivasspor arasında 18 Ağustos Perşembe günü oynanacak karşılaşmayı İskoçyalı hakem William Collum yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Sivasspor, 18 Ağustos Perşembe günü İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaşacak. Malmö New Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadelede İskoçyalı hakem William Collum düdük çalacak. Collum'un yardımcılıklarını David McGeachie ve Francis Connor yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise David Dickinson olacak.

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