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Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans ligi maçı

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden takımlarımızdan Sivasspor, play-off turunda Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Avrupa'da aldığı başarılı sonuçlarla ülkemizi gururlandıran ve daha önce Dinamo Batumi ile karşı karşıya gelen, ilk maçından 2-1'lik galibiyetle ayrılmasının ardından 2. maçta uzatmalarda 1-1 berabere kalarak turlayan Sivasspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka'nın köklü kulübü Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Peki, futbolseverlerin merakla beklediği Sivasspor - Kopenhag mücadelesi saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 17:55
Sivasspor - Kopenhag maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? | UEFA Konferans ligi maçı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, Danimarka temsilcisi Kopenhag ile sahasında karşılaşacak. Avrupa kupalarında 19. maçına çıkacak olan Yiğido kazanarak avantaj elde etmek istiyor. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Sivasspor'un Kophenhag ile oynayacağı maçtan son dakika gelişmeleri için tıklayın...

Sivasspor UEFA Konferans Ligi play-off turunda Sivasspor ile Kophenhag karşı karşıya gelecek. Rıza Çalımbay yönetyiminde Avrupa'da başarılı sonuçlar elde eden Sivasspor, son olarak Dinamo Batumi'yi eleyerek adını play-off turuna yazdırdı. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Sivasspor - Kophenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

SİVASSPOR - KOPHENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Sivasspor, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak. Mücadele, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Maçı, Ukraynalı hakem Mykola Balakin yönetecek.

2 EKSİK VAR

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Aaron Appindangoye ve Pedro Henrique Kopenhag karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

AVRUPA'DAKİ 19. RANDEVU

Sivasspor, sahasında oynayacağı Kopenhag mücadelesiyle birlikte Avrupa kupalarındaki 19. maçına çıkacak. Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 18 müsabakada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 20 gol atan Sivasspor, ağlarında ise 31 gole engel olamadı.

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