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'dan maçı öncesi dikkat çeken paylaşım! "Endişeliyiz"

'in 29. haftasında ile karşılaşacak olan 'dan maç öncesi dikkat çeken bir paylaşım geldi. Kırmızı-beyazlıların resmi hesaplarından, yapılan paylaşımda, Galatasaray mücadelesinde yaşanacak olası hakem hatalarına vurgu yapılıp, "Endişeliyiz" ifadesi kullanıldı.

Sivasspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2021 Perşembe 18:13
Sivasspor'dan Galatasaray maçı öncesi dikkat çeken paylaşım! "Endişeliyiz"

Kulübü, resmi hesaplarından yaptığı paylaşımla hafta sonu deplasmanda oynayacağı maçı ile ilgili endişesini duyurdu.

resmi hesaplarından paylaşılan görselde, " kulüplerinin bir üyesi olarak, sık sık maçlarımızda başımıza gelen hakem hatalarından kaynaklı puan kayıplarının bir benzeri, şampiyonluk yaşayan takımların başına geldiğinde bir bardak suda koparılan fırtınanın etkisinin, bu hafta oynanacak Galatasaray-Demir Grup Sivasspor maçına tesir etme olasılığından endişeliyiz!" ifadelerine yer verildi.

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