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05 Mart 2020, Perşembe
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Liderlik aşkına

Liderlik aşkına

“Şu anda tam konsantreyiz. maçının önemini biliyoruz. Galip gelirsek liderliğe yükselme ihtimalimiz var. Bu yüzden çok sıkı çalışıyoruz.”

'de şampiyonluk yarışı yapan , zirvenin güçlü adaylarından 'la evinde yapacağı kritik maça iddialı bir şekilde hazırlanıyor. Kırmızı- beyazlıların sezon başında Porto'dan kiraladığı, 22 maçta 6 gol, 2 asistle oynayan 27 yaşındaki orta saha , takım olarak Galatasaray karşılaşmasına odaklandıklarını belirtti. Güzel bir haftaya başladıklarını söyleyen Brezilyalı yıldız, "Şu anda tam konsantreyiz. Bu maçın önemini biliyoruz. Galip gelmemiz durumunda ligde birinciliğe yükselme ihtimalimiz var. Bu yüzden sıkı çalışıyoruz" dedi.

MAÇ MAÇ HEDEFE GİDECEĞİZ
Şampiyonluk konusuna temkinli bir şekilde yaklaşan tecrübeli futbolcu, önlerindeki bu büyük hedefe giderken, takım halinde maç maç düşündüklerinin altını çizdi. Fernando, "Şu an şampiyonluktan bahsetmenin haddini aşan iddialı bir duruş olduğunu düşünüyorum. Evet, şampiyonluk iddiamız tabii ki var ama şu anda biz maç maç düşünmeyi tercih ediyoruz. Maçtan maça her engeli aştıkça daha iyi yerlere gelebiliriz. O yüzden bu şekilde devam etmekte büyük bir fayda var" diye konuştu.

YİĞİDOLAR'A SÜRPRİZ ZİYARETÇİLER
Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdüren 'da idmana tedavisi devam eden Erdoğan Yeşilyurt ve Uğur Çiftçi, dinlendirilen Samba Camara ile ameliyat edilen kaleci Ali Şaşal Vural katılmadı. Öte yandan özel bir okulun öğrencileri antrenmanı ziyaret ederek, kırmızı-beyazlılara destek verdi.
  1. 5.3.2020
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