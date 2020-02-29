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29 Şubat 2020, Cumartesi
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'da sarı kart alarmı

Sivasspor'da sarı kart alarmı

Demir Grup ’un, MKE Ankaragücü ile oynayacağı kritik maçta 4, oyuncusu sarı kart sınırında bulunuyor.

Yiğidolar'da 3'er sarı kartı bulunan kaleci Samassa, Appindangoye, ve , Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak olan karşılaşmasında görev yapamayacaklar.
  1. 29.2.2020
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