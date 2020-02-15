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15 Şubat 2020, Cumartesi
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"Final gibi maç olacak"

"Final gibi maç olacak"

Ligde 2. yarıda henüz galibiyeti olmayan ve kupada 'ya elenen 'da , maçına mutlak puan parolasıyla çıkacaklarını söyledi.

Ligde 2. yarıda henüz galibiyeti olmayan ve kupada 'ya elenen 'da , maçına mutlak puan parolasıyla çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, "Final niteliğinde bir maç olacak, bunun farkındayız. Yine de puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Bizi orada çok büyük bir mücadelenin beklediğinin farkındayız" diye iddalı konuştu.

  1. 15.2.2020
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