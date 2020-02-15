"Final gibi maç olacak"
Ligde 2. yarıda henüz galibiyeti olmayan ve kupada Antalya'ya elenen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzon maçına mutlak puan parolasıyla çıkacaklarını söyledi.
Ligde 2. yarıda henüz galibiyeti olmayan ve kupada Antalya'ya elenen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzon maçına mutlak puan parolasıyla çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, "Final niteliğinde bir maç olacak, bunun farkındayız. Yine de puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Bizi orada çok büyük bir mücadelenin beklediğinin farkındayız" diye iddalı konuştu.
- 15.2.2020
-
‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
-
Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
"Final gibi maç olacak" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.