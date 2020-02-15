"Final gibi maç olacak"

Ligde 2. yarıda henüz galibiyeti olmayan ve kupada Antalya'ya elenen Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Trabzon maçına mutlak puan parolasıyla çıkacaklarını söyledi. Çalımbay, "Final niteliğinde bir maç olacak, bunun farkındayız. Yine de puan ya da puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Bizi orada çok büyük bir mücadelenin beklediğinin farkındayız" diye iddalı konuştu.