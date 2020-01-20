Goiano, Uğur ve Erdoğan cezalı - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Sivasspor haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Sivasspor Haberleri Goiano, Uğur ve Erdoğan cezalı

Goiano, Uğur ve Erdoğan cezalı

Goiano, Uğur ve Erdoğan cezalı

 kazandı ancak ağır yara aldı. Kırmızı-beyazlı takımda gören ile 4. alan Goiano ve Erdoğan cezalı duruma düştü.

kazandı ancak ağır yara aldı. Kırmızı-beyazlı takımda gören ile 4. alan Goiano ve Erdoğan cezalı duruma düştü. Üç oyuncu da haftaya ligdeki Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek. Doğrudan kırmızı kart gören Uğur'a kurallar gereği en az 2 maç ceza geleceği için hem kupa maçını hem maçını kaçıracak.

  1. 20.1.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Goiano, Uğur ve Erdoğan cezalı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN