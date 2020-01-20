Goiano, Uğur ve Erdoğan cezalı
Sivasspor kazandı ancak ağır yara aldı. Kırmızı-beyazlı takımda kırmızı kart gören Uğur Çiftçi ile 4. sarı kartlarını alan Goiano ve Erdoğan cezalı duruma düştü.
Sivasspor kazandı ancak ağır yara aldı. Kırmızı-beyazlı takımda kırmızı kart gören Uğur Çiftçi ile 4. sarı kartlarını alan Goiano ve Erdoğan cezalı duruma düştü. Üç oyuncu da haftaya ligdeki Ç. Rizespor maçında forma giyemeyecek. Doğrudan kırmızı kart gören Uğur'a kurallar gereği en az 2 maç ceza geleceği için hem kupa maçını hem Rize maçını kaçıracak.
- 20.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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