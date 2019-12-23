Sivas puanı 90+7'de kurtardı!

Lider Sivasspor, ecel terleri döktüğü Başkentte, uzatmaların son dakikasında puanı kurtardı. Kırmızı-beyazlılar, 24'te maç öncesi sakatlanan Fernando'nun yerine ilk 11'e giren Kone'nin golüyle öne geçti. 43'te Sefa'nın gollük vuruşunu Samassa çeldi ve ilk yarı Yiğido'nun üstünlüğüyle sona erdi.



KRAL STANCU ÇILDIRTTI

İkinci yarıda 56'da ligin gol kralı Stancu, 58'de yardımcı hakemin ofsayt bayrağına rağmen VAR'dan verilen golle Ayite, G.Birliği'ni öne geçirdi. Sonrasında Başkent ekibi, yine Stancu'yla iki net fırsatı harcadı. 90+7'de Mert Hakan'ın kullandığı kornerde, Yatabare röveşatayla eşitliği sağladı ve santrayla birlikte müthiş düello 2-2 sona erdi.



PUAN KADAR ÖNEMLİ

Rıza Çalımbay, üst üste sakatlıklara rağmen galibiyet kadar önemli 1 puan aldıklarını vurguladı. Çalımbay, "Yemememiz gereken golleri yedik, her türlü riski aldık. Asıl final Göztepe maçı olacak. Yorgun olan, sakat sakat oynayan arkadaşlarımız var" dedi.



YATABARE ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLÜ ATTI

Sivas'ta gol perdesini açan Kone, Yatabare'nin golü için ilginç bir benzetme yaptı. Kone, "Bu gol önümüzdeki maçlar için motivasyon kaynağı oldu. Şampiyonlar Ligi golü gibiydi" dedi. Yatabare ise, "Önemli olan kaybetmemekti" yorumunu yaptı.



"SONUÇTAN ZİYADE MAÇ GÜZELDİ"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, iki takımın da seyir zevki yüksek bir maça imza attıklarını belirtti. Hamzaoğlu, "Kazanabilirdik. Oyuncularımı ve Sivasspor'u tebrik ediyorum. Maçı son ana kadar bırakmadılar. Sonuçtan ziyade maçın güzelliği akıllarda kalacaktır" ifadelerini kullandı.