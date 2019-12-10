Rıza Çalımbay Fenerbahçe’yi de gözüne kestirdi: Kazanacağız

Süper Lig'in lideri Sivasspor'un başarılı teknik direktörü Rıza Çalımbay, Radyo Gol'de Ajans Gol programına konuk oldu. F.Bahçe'yle final gibi bir maça çıkacaklarını belirten Çalımbay, "Futbolda her şey iyi olur, zamanla çok çok iyi olur ama önemli olan iyi bir istikrar yakalayıp hem de ligi çok iyi bir yerde bitirmek. Kalan üç maçımız var bu maçları kazanıp rahat bir duruma gelmeye çalışıyoruz. Kazanmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız, taraftarımızla birlikte tek hedefimiz kazanmak" dedi.

TAKIMIMIZI BOZMAK İSTEMİYORUZ

Sivasspor'da çalıştığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, transfer haberleriyle çalkalanan takımı bozmak istemediklerinin altını çizdi. Rıza Çalımbay, "Böyle bir takımla çalıştığımdan dolayı mutluyum, birincisi bu. İkincisi tabi arkadaşlarımızı bırakmak, takımımızı bozmak istemiyoruz. Aksine bir ya da iki futbolcu almamız gerekiyor. Takımımıza takviye yapmaya çalışıyoruz eğer onlar giderse mecburen iki oyuncu daha almamız gerekiyor takımı bozmuş oluyoruz" diye konuştu.

KALAN 3 MAÇ FİNALİMİZ

"Hayalim şu; ligi ilk 5'in içinde bitirmek! Ligin en iyi yerinde bitirmek yani. Devre arasını iyi değerlendirmemiz gerekiyor ama şu anda bizim için önemli olan şey şu; kalan 3 maçımız. F.Bahçe, G.Birliği ve Göztepe maçları. Bizim bunları çok iyi bitirmemiz gerekiyor ki biz ondan sonra rahatça yukarı ile mücadele edelim."

SİVAS'IN AFGAN HAYRANI

Sivasspor aşığı olan Afganistanlı küçük taraftar Eyoub Turkman, Vali Salih Ayhan'ın davetiyle F.Bahçe maçını izleyecek. Turkman, Kabil'de teknik yönetmen Sivaslı Serkan Durmaz'ın hediye ettiği Sivas formasıyla Yiğido'ya ilgi göstermeye başladı.

KİMSEYİ BOŞ GEÇMEDİ

Yeni Malatya'yı deplasmanda 3-1 yenerek liderliğini sürdüren Sivas, hücum gücünü ortaya koyan bir istatistiği de gözler önüne serip rekor kırdı. Kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde oynadığı karşılaşmaların tamamında gol atan takım olmayı başardı.