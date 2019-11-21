Var’ı kullanamıyor

Süper Lig'in sürpriz lideri Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, VAR konusunda hakemlere yönelik eleştirilerde bulundu. Çalımbay, "VAR aslında çok güzel de bizimkiler kullanamıyor. VAR'ı iyi kullanırsak bize çok büyük faydası var. Bunu sadece iyi kullanacaklar o kadar, başka bir şey yok. Hakemlerin yüzde 90'ı çok iyi maç yönetiyorlar ama bir hata yapıyor, bitiyor. Örnek Alanya maçı. Halil Umut Meler, çok güzel maç yönetti ama bizim golü iptal etti. Bırak girsin top, sonra VAR'a git. Bir hata yaptı, bütün maçta kötü gibi gözüktü" dedi.

BİZ TAKIM SEÇMİYORUZ

Sivasspor'un başarılı savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, deplasmanda karşılaşacakları Kayseri'ye gözdağı verdi. Çiftçi, "Rakip zor durumda ama bu bizi ilgilendirmiyor. Takım seçip oynamıyoruz. Büyük, küçük bizi ilgilendirmiyor" diye konuştu.