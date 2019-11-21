Var’ı kullanamıyor
Süper Lig'in sürpriz lideri Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, VAR konusunda hakemlere yönelik eleştirilerde bulundu. Çalımbay, "VAR aslında çok güzel de bizimkiler kullanamıyor.
Süper Lig'in sürpriz lideri Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, VAR konusunda hakemlere yönelik eleştirilerde bulundu. Çalımbay, "VAR aslında çok güzel de bizimkiler kullanamıyor. VAR'ı iyi kullanırsak bize çok büyük faydası var. Bunu sadece iyi kullanacaklar o kadar, başka bir şey yok. Hakemlerin yüzde 90'ı çok iyi maç yönetiyorlar ama bir hata yapıyor, bitiyor. Örnek Alanya maçı. Halil Umut Meler, çok güzel maç yönetti ama bizim golü iptal etti. Bırak girsin top, sonra VAR'a git. Bir hata yaptı, bütün maçta kötü gibi gözüktü" dedi.
BİZ TAKIM SEÇMİYORUZ
Sivasspor'un başarılı savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, deplasmanda karşılaşacakları Kayseri'ye gözdağı verdi. Çiftçi, "Rakip zor durumda ama bu bizi ilgilendirmiyor. Takım seçip oynamıyoruz. Büyük, küçük bizi ilgilendirmiyor" diye konuştu.
- 21.11.2019
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Fenerbahçe'den Pedro harekatı!
Toplam 1
Yorum
fb40 pedro çok iyi bir topçu bence mevkisinin en iyisi alınırsa çok iyi olur . bize bence çok iyi bir sol bek lazım kanatları çok iyi kullanacak
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Önceliği Trabzon
Toplam 1
Yorum
şimal yıldızı niye opsiyonun son gününü beklemiyoruz ? ya sakatlanırsa !
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Fenerbahçe'de Tolga gerçeği
Toplam 1
Yorum
Ercan Adamsın. Eskiden izlerken seni beğeniyorken şimdi bizim takımda olman beni çok mutlu ediyor kardeşim. Devam et.
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