Kone’den itiraf: Faul yoktu
Sivasspor'u öne geçiren golü atan Kone, karşılaşma sonrası itirafta bulundu.
Sivasspor'u öne geçiren golü atan Kone, karşılaşma sonrası itirafta bulundu. Trabzonspor cephesinin itiraz ettiği gol öncesi verilen faul kararıyla ilgili konuşan yıldız futbolcu, "Golümden önce bir faul söz konusu değildi. Onlar da gol atınca biz itiraz ettik. Bunlar futbolda olan normal şeyler. Sonuçta dengeli ve güzel bir oyun oldu" sözlerini sarfetti.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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