Keleş: 3 puanı alabilirdik – Fotomaç – 28 Ocak 2019
28 Ocak 2019, Pazartesi
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Keleş: 3 puanı alabilirdik

Keleş: 3 puanı alabilirdik

, 90 dakika sonunda öğrencilerine övgüler yağdırdı.

, 90 dakika sonunda öğrencilerine övgüler yağdırdı. Özellikle ilk yarıda net fırsatlar bulduklarını belirten genç hoca, " gibi bir rakip karşısında önemli pozisyonlara girmemize rağmen bunları değerlendiremedik. Son vuruşlarda başarılı olabilseydik sonuç farklı olabilirdi. Biraz daha dikkatli olmak zorundayız. Özellikle taraftarımızın önündeki maçlarda saha avantajını kullanmalıyız. Şans verdiğimiz herkes bugün (dün) elinden geleni yaptı. İnanıyorum ki, gelecek hafta karşısında 3 haftalık galibiyet özlemine son vereceğiz" açıklamasında bulundu.

EVİNDE YİĞİDO!
Bu sezon sahasında tek yenilgisi bulunan , sahasındaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Trabzonspor'a karşı öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamayan kırmızı-beyazlılar, son 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 de beraberlik aldı. Taraftarlarının da desteğini alan Yiğidolar, 25 puanla 9. sıradaki yerini korudu.

  1. 28.1.2019
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