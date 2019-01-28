Keleş: 3 puanı alabilirdik
Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 90 dakika sonunda öğrencilerine övgüler yağdırdı.
Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, 90 dakika sonunda öğrencilerine övgüler yağdırdı. Özellikle ilk yarıda net fırsatlar bulduklarını belirten genç hoca, "Trabzonspor gibi bir rakip karşısında önemli pozisyonlara girmemize rağmen bunları değerlendiremedik. Son vuruşlarda başarılı olabilseydik sonuç farklı olabilirdi. Biraz daha dikkatli olmak zorundayız. Özellikle taraftarımızın önündeki maçlarda saha avantajını kullanmalıyız. Şans verdiğimiz herkes bugün (dün) elinden geleni yaptı. İnanıyorum ki, gelecek hafta Kasımpaşa karşısında 3 haftalık galibiyet özlemine son vereceğiz" açıklamasında bulundu.
EVİNDE YİĞİDO!
Bu sezon sahasında tek yenilgisi bulunan Sivas, sahasındaki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı. Trabzonspor'a karşı öne geçtiği maçta skor avantajını koruyamayan kırmızı-beyazlılar, son 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 5 de beraberlik aldı. Taraftarlarının da desteğini alan Yiğidolar, 25 puanla 9. sıradaki yerini korudu.
- 28.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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