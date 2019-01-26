Sivasspor Hugo Vieira ile sözleşme imzaladı
26 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Sivasspor ile sözleşme imzaladı

Sivasspor Hugo Vieira ile sözleşme imzaladı

ekiplerinden son olarak 'nın Yokohoma takımında forma giyen forvet oyuncusu Hugo Vieria ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Devre arası çalışmalarını sürdüren Portekizli futbolcu ile 1,5 yıllığına anlaşmaya vardı. Vieria için kulüp tesislerinde imza töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan Demir Grup Sivasspor Başkanı üçüncü transferlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Otyakmaz "Hepinizin bildiği gibi devre arası transferleri gerçekleştirmek çok zor. Ama çok ince eleyip sık dokuyarak çok önemli transferler yaptık. Diabate transferiyle başladık, daha sonra Fatih Aksoy transferiyle daha da güçlendik. Şimdi ofansif manadaki sorunlarımızı çözecek önemli bir futbolcuyla daha sözleşme imzalıyoruz. Hugo Vieira'ya hoş geldin diyorum ve takımımıza önemli katkılarda bulunacağını düşünüyorum" dedi.

Yeni transfer Vieira ise "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Sivasspor büyük bir kulüp, büyük bir camia. Bu takımda faydalı olabilmek için elimden geleni yapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Tam ismi Hugo Filipe da Costa Oliveira olan futbolcu 25 Temmuz 1988'de Barcelos'da dünyaya geldi. Estoril'da futbola başlayan Vieira sırasıyla; Estoril, Gil Vicente, , Sporting Gijon, Braga, Torpedo Moskau, Kızılyıldız ve Yokohama formasını giydi. Kariyerinde 268 maça çıkan golcü futbolcu 102 kez fileleri havalandırdı ve 24 kez de asist yaptı.

  1. 26.1.2019 15:12
  2. Güncelleme: 26.1.2019 15:17
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sivasspor Hugo Vieira ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN