Yabancılar görüşmeye – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    Yabancılar görüşmeye

    Yabancılar görüşmeye
    'ta sözleşmesi bitecek 5 futbolcu yönetimi zorlayacak. Kırmızı-beyazlılarda Brezilyalı Auremir, Ganalı Boye, Ukraynalı Rybalka, Senegalli Saivet ve Kongolu Bifouma'nın kontratları 31 Mayıs'ta bitecek. Yönetimin özellikle Saivet ve Bifouma'yı takımda tutmak için şartları zorlayacağı öğrenildi.
    1. 24.5.2018
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