Sivas’ta Elano sesleri – Fotomaç – 17 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’ta sesleri

    Sivas’ta Elano sesleri
    'ta ayrılık hazırlığındaki Samet Aybaba'nın yerine düşünülen isimler ortaya çıkmaya başladı. Yiğido'dan bir bomba daha geldi. Kırmızı-beyazlıların G.Saraylı eski yıldız futbolcu Elano'yla görüştüğü öğrenildi. kariyerini 2016'da Santos'ta son veren ve burada teknik ekipte yer alan Elano'yu Robinho'nun önerdiği belirtildi. Ümraniyespor'u 'in kapısına kadar getiren Bayram Bektaş da alternatifler arasında.

    1. 17.5.2018
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