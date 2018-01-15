Bifouma, kırmızı-beyazlı ekibin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de zorlu bir şampiyonluk yarışı olduğunu belirterek, "Beşiktaş'ı şampiyonluk yarışında avantajlı görüyorum. Şampiyonlar Ligi'ni oynuyorlar, umarım Bayern Münih karşısında da başarılı olarak çok daha üst tura çıkarlar. Şunu biliyoruz ki Beşiktaş sezonun ilk yarısında Şampiyonlar Ligi'nde çok maçları oldu, bu nedenle ligde bir takım sıkıntılar yaşadılar. İkinci yarıda daha rahat olacaklardır." ifadelerini kullandı.

Ligde ilk yarıyı 26 puanla 8. sırada kapattıklarını hatırlatan hücum oyuncusu, "Önümüze Avrupa kupaları hedefi koymak bizi sıkıntıya sokabilir. Biz hep maç maç değerlendirme yapmalıyız. Beşiktaş gibi liderliğe oynayan bir takım olmak isteriz ama sezon sonunda nerede olacağımızı hep birlikte göreceğiz." dedi.

"YANLIŞ BİR ÇEVRE VE YANLIŞ MENAJERLERLE TANIŞTIM"

Kendi potansiyelinin farkında olduğunu ancak şu ana kadar bunu tam olarak ortaya koyamadığını anlatan 25 yaşındaki futbolcu, kariyeri hakkında şöyle konuştu:

"Kariyerimin kırılma anlarında yanlış kararlar verdim, yanlış bir çevre ve yanlış menajerlerle tanıştım. Ailem de bana çok destek çıkmadı çünkü futboldan çok anlayan insanlar değillerdi. Bütün parametreler bir şanssızlık mı diyeyim artık kariyerim bu yönde gelişti."

Türkiye'ye gelmeden önce Premier Lig'den teklifler aldığını anlatan Bifouma, "Duygusal bir yapım var. Hızlı kararlar verebiliyorum. Premier Lig'den gelen teklifi kabul etmememi kariyerimin kırılma anı olarak söyleyebilirim." sözlerine yer verdi.

"FRANSA YERİNE KONGO'YU TERCİH ETTİM"

Fransa 21 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynadığını ancak A Milli Takım tercihinin Kongo Cumhuriyeti olduğunu aktaran Bifouma, şunları ifade etti:

"Babam Fransa'daydı, annem Senegal'de yaşıyordu. Annem ve babam Senegal'de tanıştı. Önce Madrid'de yaşadılar, annem Madrid'i sevmeyince, Paris'e gitmişler ve ben de orada dünyaya geldim. Aslında ilk başta Fransa 21 Yaş Altı Takımı için oynuyordum, orada hoca ile anlaşmazlık yaşadık. Bu sırada Kongo Milli Takımı'na da çağrıldım. Orada daha rahat bir ortam buldum ve Kongo'da oynamaya karar verdim."

Bifouma, sahada en güvendiği özelliğinin öz güveni olduğunun altını çizerek, "Maçlarda bir öz güven patlaması yaşıyorum diyebilirim. Özellikle geride olduğumuz zaman, 'Karşı takım bizi yenebilir mi? Bizden daha mı iyiler?' gibi sorular sorup, kendimi baskı altında tutarak, performansımı arttırmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.